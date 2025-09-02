Kiccha Sudeep: బర్త్ డే కానుకగా ఈగ సినిమా విలన్ కోసం కోట్ల విలువ చేసే గిఫ్టుగా ఇచ్చిన సల్మాన్ ఖాన్
Kiccha Sudeep: స్టార్ హీరో కిచ్చా సుదీప్ గురించి పరిచయం అక్కర్లేదు. ఈగ సినిమాతో ఆయన తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా సుపరిచితుడే. ఆయన ఈరోజు (సెప్టెంబర్ 2) తన 52వ పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్నారు. కొన్నేళ్లుగా ఆయన సినిమా రంగంలో రాణిస్తున్నారు. అనేక భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నారు. ఆయన తాయవ్వ సినిమాతో తన నట జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత అనేక హిట్ సినిమాలు ఇచ్చారు. గతంలో సల్మాన్ ఖాన్తో కలిసి సినిమా చేసినప్పుడు వారిద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం ఏర్పడింది. అప్పుడు సల్లూ నుంచి కిచ్చాకు చాలా బహుమతులు లభించాయి.
సుదీప్కు బాలీవుడ్ కొత్తేమీ కాదు. 2008లో విడుదలైన ఫూంక్ సినిమాతో ఆయన బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టారు. సల్మాన్ ఖాన్ నటించిన దబాంగ్ 3 సినిమాలో ఆయన విలన్ గా నటించారు. ఈ సినిమా పెద్దగా విజయం సాధించలేదు, కానీ సుదీప్, సల్మాన్ ఖాన్ మధ్య మంచి స్నేహం ఏర్పడింది.
దబంగ్ 3 సినిమా 2019లో విడుదలైంది. నటుడు, కొరియోగ్రాఫర్ ప్రభుదేవా ఈ సినిమాను దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో సల్మాన్ తన అభిమాన జాకెట్ను సుదీప్కు బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఈ జాకెట్పై సల్మాన్ అభిమాన కుక్క బొమ్మ ముద్రించి ఉంది.
సుదీప్కు కార్లంటే చాలా ఇష్టం. ఆయన వద్ద ప్రత్యేక కార్ల కలెక్షన్ ఉంది. సల్మాన్ ఆయనకు బీఎండబ్ల్యూ ఎం5 కారును బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఆ సమయంలో ఈ కారు ధర రూ. 1.7 కోట్లు అని సమాచారం. ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
మరో విషయం చాలామందికి తెలియదు. సుదీప్ జిమ్ ఫ్రీక్. రోజూ జిమ్లో వర్కౌట్ చేస్తారు. అందుకే కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే జిమ్ సెట్లను సల్మాన్ ఖాన్ సుదీప్కు బహుమతిగా ఇచ్చారని సమాచారం. సుదీప్ ఇప్పటికీ వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు. షూటింగ్ కోసం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాటిని వెంట తీసుకుని వెళ్తారు.