Annagaru Vostaru OTT: కార్తీ ఫ్యాన్స్కు సర్ప్రైజ్.. రెండు వారాలకే ఓటీటీలోకి ‘అన్నగారు వస్తారు’.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
Annagaru Vostaru OTT: కార్తీ నటించిన ‘అన్నగారు వస్తారు’ (వా వాతియార్) సైలెంట్గా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. థియేటర్లలో విడుదలైన రెండు వారాలకే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ చిత్రం కథ మరియు విశేషాలు మీకోసం.
Annagaru Vostaru OTT: కోలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు కార్తీ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా చిత్రం ‘వా వాతియార్’ (తెలుగులో ‘అన్నగారు వస్తారు’). పొంగల్ కానుకగా జనవరి 14న తమిళంలో విడుదలైన ఈ చిత్రం, థియేటర్ రన్ పూర్తికాకముందే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఎలాంటి ముందస్తు ప్రచారం లేకుండానే జనవరి 28 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఓటీటీలోకి ఇంత త్వరగా ఎందుకు? సాధారణంగా పెద్ద హీరోల సినిమాలు థియేటర్లలో విడుదలైన 4 నుంచి 6 వారాల తర్వాత ఓటీటీలోకి వస్తుంటాయి. కానీ ‘అన్నగారు వస్తారు’ చిత్రం కేవలం 14 రోజుల్లోనే డిజిటల్ స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమై అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల విడుదల ఆలస్యం కావడం, సంక్రాంతి పోటీలో థియేటర్ల వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో వసూళ్లు రాబట్టలేకపోవడమే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణమని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. విశేషమేమిటంటే, థియేటర్లలో కేవలం తమిళంలోనే విడుదలైన ఈ చిత్రం, ఓటీటీలో మాత్రం తెలుగు, తమిళం సహా ఇతర భాషల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
కథాంశం ఏమిటంటే.. ఈ సినిమా ఒక భావోద్వేగభరితమైన కమర్షియల్ డ్రామా. లెజెండరీ నటుడు ఎంజీఆర్ (MGR) కు వీరాభిమాని అయిన తాత (రాజ్కిరణ్), తన మనవడు రామేశ్వరన్ (కార్తీ) ను ఆదర్శవంతమైన వ్యక్తిగా చూడాలనుకుంటాడు. తాత కోరిక మేరకు రామేశ్వరన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుతాడు కానీ, లోలోపల అవినీతిపరుడిగా మారుతాడు. మనవడి అసలు రంగు తెలిసి తాత మరణించడంతో, రామేశ్వరన్ పశ్చాత్తాపంతో ఎలా నిజాయితీ గల ఆఫీసర్గా మారాడు అనేదే ఈ చిత్ర ప్రధాన కథ.
ప్లస్ మరియు మైనస్ పాయింట్లు:
ప్లస్: కార్తీ నటన, తాత-మనవడి మధ్య వచ్చే భావోద్వేగ సన్నివేశాలు, రాజ్కిరణ్ పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్.
మైనస్: రొటీన్ కథనం, లాజిక్ లేని కొన్ని యాక్షన్ సీన్లు, హీరోయిన్ కృతిశెట్టి పాత్రకు తక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండటం.
థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన కార్తీ అభిమానులు, ఇప్పుడు నేరుగా తమ ఇంట్లోనే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించవచ్చు.