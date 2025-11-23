OTT: సన్ నెక్స్ట్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న హిట్ మూవీ ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’
OTT: ఉషస్విని ఫిలిమ్స్ పతాకంపై జవ్వాజి సురేంద్ర కుమార్ సమర్పణలో రూపొందిన కర్మణ్యే వాధికారస్తే చిత్రం థియేటర్స్లో విజయం సాధించి, తాజాగా సన్ నెక్స్ట్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. బ్రహ్మాజీ, శత్రు, ‘మాస్టర్’ మహేంద్రన్ ప్రధాన తారాగణంగా నటించిన ఈ చిత్రంలో బెనర్జీ, పృథ్వీ, శివాజీ రాజా, అజయ్ రత్నం మరియు శ్రీ సుధా ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించారు. అమర్ దీప్ చల్లపల్లి దర్శకత్వం వహించగా, డి.ఎస్.ఎస్ దుర్గాప్రసాద్ నిర్మించారు.
అక్టోబర్ 31న విడుదలైన ఈ సినిమాకు మంచి స్పందన లభించింది. ప్రేక్షకులు థ్రిల్లింగ్ కథనాన్ని విశేషంగా అభినందించారు.
ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు అమర్ దీప్ చల్లపల్లి మాట్లాడుతూ—
“కర్మణ్యే వాధికారస్తేకి థియేటర్లలో అద్భుతమైన రివ్యూస్ వచ్చాయి. మా సినిమాను చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం సన్ నెక్స్ట్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. థియేటర్లో చూడలేని వారు తప్పకుండా ఓటీటీలో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి” అని తెలిపారు.
నిర్మాత డి.ఎస్.ఎస్ దుర్గాప్రసాద్ మాట్లాడుతూ—
“మా చిత్రాన్ని సూపర్ హిట్ చేసిన ప్రేక్షకులందరికీ ధన్యవాదాలు. 100 థియేటర్లలో విడుదల చేసిన ఈ చిత్రం మంచి స్పందనను సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు సన్ నెక్స్ట్లో అందుబాటులోకి రావడంతో మరింతమంది ప్రేక్షకులు చూడాలని కోరుకుంటున్నాం” అని చెప్పారు.