Karmani Selvam: ఏప్రిల్ 3న సముద్రఖని ‘కార్మేని సెల్వం’ గ్రాండ్ రిలీజ్.. డిస్ట్రిబ్యూషన్ పార్ట్‌నర్‌గా పీవీఆర్ ఐనాక్స్!

Highlights

Karmani Selvam: పాత్‌వే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మాతగా, రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ద్విభాషా చిత్రం ‘కార్మేని సెల్వం’.

Karmani Selvam: పాత్‌వే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మాతగా, రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ద్విభాషా చిత్రం ‘కార్మేని సెల్వం’. విలక్షణ నటుడు సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఒక కీలక అప్‌డేట్‌ను గురువారం మేకర్స్ వెల్లడించారు.

పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్‌తో చేతులు కలిపిన మేకర్స్:

దేశవ్యాప్తంగా అగ్రగామి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థగా ఉన్న పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ (PVR INOX Pictures) ఈ చిత్రానికి అధికారిక థియేట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పార్ట్‌నర్‌గా వ్యవహరించనుంది. తమ పంపిణీ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసుకుంటున్న క్రమంలో, ‘కార్మేని సెల్వం’ సినిమాను భారీ ఎత్తున థియేటర్లలోకి తీసుకురావడానికి పీవీఆర్ సంస్థ సన్నాహాలు చేస్తోంది.

కథాంశం మరియు విశేషాలు:

ఒక సాధారణ కార్ డ్రైవర్ అయిన 'సెల్వం' జీవితం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. అత్యంత నిజాయితీగా బతికే ఒక వ్యక్తి, ఆధునిక సమాజంలో ఎదురయ్యే ఒత్తిళ్లను, సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు అనేది ఈ చిత్రంలో ఎంతో భావోద్వేగంగా చూపించనున్నారు.

గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించనుండగా.. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ, కార్తిక్ కుమార్ వంటి భారీ తారాగణం ఈ చిత్రంలో ఉంది.

ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, త్వరలోనే టీజర్‌ను విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

దర్శకుడి మాటల్లో:

దర్శకుడు రామ్ చక్రి మాట్లాడుతూ.. "కార్మేని సెల్వం ఒక సామాన్యుడి కథ. ఈ కథను రెండు భాషల్లోని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడం సంతోషంగా ఉంది. పీవీఆర్ ఐనాక్స్ వంటి పెద్ద సంస్థ తోడవడంతో మా సినిమా మరింత మందికి చేరువవుతుందనే నమ్మకం ఉంది" అని తెలిపారు.

