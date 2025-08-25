Kantara Chapter 1: కాంతార చాప్టర్ 1కి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ డిమాండ్.. ఏకంగా ఎన్టీఆర్ సినిమా కంటే ఎక్కువ ?
Kantara Chapter 1: డైరెక్టర్, హీరో రిషబ్ శెట్టి నటించిన కాంతార చాప్టర్ 1 సినిమా విడుదల కావడానికి ఇంకా చాలా సమయం ఉంది.
Kantara Chapter 1: డైరెక్టర్, హీరో రిషబ్ శెట్టి నటించిన కాంతార చాప్టర్ 1 సినిమా విడుదల కావడానికి ఇంకా చాలా సమయం ఉంది. అయినా సరే, ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కుల కోసం పెద్ద పెద్ద నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎగబడుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా కాంతార చాప్టర్ 1కి భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. రైట్స్ కోసం కోట్లు అడ్వాన్స్గా ఇచ్చి కొనుగోలు చేశారు. ఇంతకీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమా హక్కులు ఎంతకు అమ్ముడయ్యాయో తెలుసా? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాంతార చాప్టర్ 1 విడుదల హక్కులు ఏకంగా రూ. 100 కోట్లకు అమ్ముడయ్యాయి. ఇది ఎంత పెద్ద మొత్తమో చెప్పాలంటే, తెలుగు స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, బాలీవుడ్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్ నటించిన వార్ 2 సినిమాకు కూడా ఇంత భారీ మొత్తం చెల్లించలేదు. కానీ కాంతార చాప్టర్ 1కు మాత్రం రికార్డ్ స్థాయిలో ఈ మొత్తం చెల్లించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఇంత భారీ ధరకు అమ్ముడైన తొలి నాన్-తెలుగు చిత్రం కాంతార చాప్టర్ 1 కావడం విశేషం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మూడు ప్రధాన డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏరియాలైన కోస్తాంధ్ర, సీడెడ్, నిజాం ప్రాంతాల్లో కాంతార సినిమా హక్కులు వరుసగా రూ. 45 కోట్లు, రూ. 15 కోట్లు, రూ. 40 కోట్లకు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ ధరలను చూస్తే, సినిమాపై నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నారో అర్థమవుతోంది.
2022లో విడుదలైన కాంతార మొదటి భాగం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వసూళ్లు సాధించింది. తెలుగు వెర్షన్ మొదటి రోజునే రూ. 5 కోట్లు సంపాదించింది. ఆ తర్వాత కేవలం 40 రోజుల్లో రూ. 60 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. అప్పట్లో పెద్దగా ప్రచారం లేకుండానే రూ. 60 కోట్లు సాధించిన ఈ సినిమా, ఇప్పుడు కాంతార చాప్టర్ 1తో మూడు రెట్లు ఎక్కువ వసూలు చేస్తుందని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతానికి, హోంబాలే ఫిలిమ్స్ కేవలం ఆంధ్ర, తెలంగాణ ప్రాంతాల కోసం మాత్రమే కాంతార చాప్టర్ 1 డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కులను విక్రయించింది. తమిళనాడు, కేరళ, హిందీ,ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన హక్కులను ఇంకా విక్రయించలేదు. ఈ రైట్స్ కూడా భారీ ధరకు అమ్ముడయ్యే అవకాశం ఉంది.