Kantara Chapter 1: కాంతార చాప్టర్ 1 సంచలనం!

Kantara Chapter 1: రిషబ్ శెట్టి ‘కాంతార చాప్టర్ 1’ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తోంది. హిందీలో రూ.175 కోట్లు దాటిన ఈ చిత్రం ఆస్ట్రేలియాలో టాప్ ఇండియన్ మూవీగా నిలిచింది.

రిషబ్ శెట్టి నటించి, డైరెక్ట్ చేసిన ‘కాంతార చాప్టర్ 1’ పాన్ ఇండియా స్థాయిలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. రిలీజ్ అయి మూడు వారాలు గడుస్తున్నా ఈ చిత్రం వసూళ్లలో దూకుడు కొనసాగిస్తోంది.

హిందీలో రూ.175 కోట్ల మార్క్‌ను దాటి బాలీవుడ్‌లో కన్నడ చిత్రం ఈ స్థాయి రెస్పాన్స్ సాధించడం విశేషం. ఆస్ట్రేలియాలో ఈ ఏడాది టాప్ ఇండియన్ సినిమాగా నిలిచినట్లు నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించింది.

ఇక తెలుగులో 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు కలెక్ట్ చేసింది. కేరళలో రూ.55 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసింది. ఇంకా ఈ చిత్రం వరల్డ్‌వైడ్ కలెక్షన్స్‌తో రికార్డులను బద్దలు కొడుతోంది. రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వంతో పాటు నటనలోనూ తన సత్తా చాటాడు.


కన్నడ సినిమా ఇంతటి గ్లోబల్ రీచ్ సాధించడం ఇండస్ట్రీలో కొత్త ఒరవడిని సృష్టిస్తోంది. ‘కాంతార’ సీక్వెల్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

