Deepshikha: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'మార్క్' జోరు: "మార్క్ క్వీన్"గా దీప్శిఖ చంద్రన్ క్రేజ్!
Deepshikha: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'మార్క్' (MARK) చిత్రం ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా వచ్చిన ఈ సినిమా కర్ణాటక అంతటా థియేటర్లలో రికార్డు స్థాయి స్పందనను రాబడుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాతో నటి దీప్శిఖ చంద్రన్ ఓవర్నైట్ స్టార్డమ్ను సొంతం చేసుకున్నారు.
హైలైట్గా దీప్శిఖ నటన
ఈ సినిమా విజయానికి ప్రధాన కారణాల్లో హీరోయిన్ దీప్శిఖ చంద్రన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఒకటి. ఆమె నటనకు థియేటర్లలో ఈలలు, చప్పట్లతో ప్రేక్షకులు నీరాజనాలు పడుతున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో మరియు థియేటర్ల వద్ద అభిమానులు ఆమెను "మార్క్ క్వీన్", "క్వీన్ ఆఫ్ మార్క్" అని కొనియాడుతున్నారు.
కేవలం గ్లామర్కే పరిమితం కాకుండా, సినిమాలో ఆమె చేసిన యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి. ఆమె స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ సినిమా స్థాయిని పెంచిందని విమర్శకులు సైతం ప్రశంసిస్తున్నారు.
బ్లాక్బస్టర్ హిట్ దిశగా..
పాజిటివ్ టాక్ మరియు అదిరిపోయే కలెక్షన్లతో 'మార్క్' కన్నడ ఇండస్ట్రీలో బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. దీప్శిఖ కెరీర్లో ఈ చిత్రం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలవడమే కాకుండా, కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఆమెకు తిరుగులేని గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది.
ప్రస్తుతం కర్ణాటకలోని అన్ని ప్రధాన సెంటర్లలో 'మార్క్' విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతూ, భారీ వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది.