Kaantha: కాంత రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్!
Kaantha: దుల్కర్ సల్మాన్ నటించిన ‘కాంత’ సినిమా నవంబర్ 14న విడుదల కానుంది. 1950ల మద్రాస్ నేపథ్యంలో రూపొందిన ఈ సినిమా.. ఆసక్తి, భావోద్వేగాలను అందిస్తుంది. సెల్వమణి దర్శకత్వంలో రానా, భాగ్యశ్రీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
Kaantha: దుల్కర్ సల్మాన్ నటించిన ‘కాంత’ సినిమా సినీ ప్రియులను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమవుతోంది. నవంబర్ 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న ఈ చిత్రానికి సెల్వమణి సెల్వరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. 1950ల మద్రాస్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ డ్రామా సినిమా, సినిమా పరిశ్రమ, ఆసక్తి, భావోద్వేగాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్, స్పిరిట్ మీడియా సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో దుల్కర్ సల్మాన్తో పాటు సముద్రఖని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే, రానా దగ్గుబాటి కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవాన్ని అందించనుందని టీమ్ ధీమాగా ఉంది. దుల్కర్ యొక్క నటన, సెల్వమణి దర్శకత్వం కలిసి ‘కాంత’ను ఒక గుర్తుండిపోయే చిత్రంగా మార్చనున్నాయని అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ త్వరలో స్టార్ట్ కాబోతున్నాయి. వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న దుల్కర్ కు ఈ సినిమా ఎలాంటి రిజల్ట్ ఇస్తుందో చూడాలి.