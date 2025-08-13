War 2 : వార్ 2 సినిమా కలెక్షన్లపై కూలీ ప్రభావం.. తొలిరోజు ఎంత వసూలు చేస్తుందంటే..
War 2 : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, బాలీవుడ్ హ్యాండ్సమ్ హీరో హృతిక్ రోషన్ కలిసి నటించిన వార్ 2 సినిమా కోసం దేశవ్యాప్తంగా సినీ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆగస్టు 14న ఈ భారీ బడ్జెట్ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతోంది. అయితే, ఈ సినిమా తొలి రోజు ఎన్ని కోట్లు వసూలు చేస్తుంది? అంచనాలకు తగ్గట్టుగా కలెక్షన్లు ఉంటాయా? అడ్వాన్స్ బుకింగ్లో వెనకబడటానికి కారణం ఏంటి? ముఖ్యంగా రజనీకాంత్ కూలీ సినిమా వల్ల వార్ 2కు పోటీ ఎదురవుతుందా? ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఈ వార్తలో తెలుసుకుందాం.
వార్ 2 సినిమా ఆగస్టు 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ కలిసి నటిస్తుండటంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. భారీ బడ్జెట్తో యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు లాభాలు రావాలంటే తొలిరోజు నుంచే కలెక్షన్ల వర్షం కురవాలి. ఈ సినిమా దర్శకుడు అయాన్ ముఖర్జీ. పాన్-ఇండియా స్థాయిలో విడుదల అవుతున్న ఈ సినిమా తొలిరోజు కనీసం రూ.40 కోట్లకు పైగా వసూలు చేస్తుందని అంచనా వేశారు.
వార్ 2 పై ఉన్న అంచనాలకు తగ్గట్టుగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జరగడం లేదు. దీంతో సినిమా తొలిరోజు కలెక్షన్లు అనుకున్నంత స్థాయిలో ఉండకపోవచ్చని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న అంచనాల ప్రకారం, ఈ సినిమా తొలిరోజు దాదాపు రూ.35 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేయవచ్చని భావిస్తున్నారు. విడుదల తేదీకి ఇంకా ఒక రోజు సమయం ఉండటంతో ఈలోగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ పెరిగితే కలెక్షన్లు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
వార్ 2 సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్లో వెనుకబడటానికి ప్రధాన కారణం రజనీకాంత్ నటించిన కూలీ సినిమా నుంచి వస్తున్న గట్టి పోటీ. కూలీ సినిమా కూడా అదే రోజు అంటే ఆగస్టు 14న విడుదల అవుతోంది. రజనీకాంత్తో పాటు ఈ సినిమాలో అమీర్ ఖాన్, నాగార్జున వంటి స్టార్ నటులు కూడా ఉండటంతో, ముఖ్యంగా దక్షిణాది ప్రేక్షకులను కూలీ ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తోంది. ఫలితంగా టికెట్ బుకింగ్స్లో వార్ 2ను కూలీ సినిమా వెనక్కి నెట్టింది.
వార్ 2 సినిమాతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్ ఎంత వసూలు చేస్తుందనే ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంది. ఒకవేళ తొలిరోజు సినిమాకు మంచి టాక్ వస్తే, శుక్రవారం, శనివారం, ఆదివారం కలెక్షన్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది.