  • Menu
Home  > సినిమా

Jr NTR's Special Birthday Wishes: సోషల్ మీడియాలో 'బావ-బావమరుదుల' సందడి.. ఖుషీలో ఫ్యాన్స్!

Jr NTRs Special Birthday Wishes: సోషల్ మీడియాలో బావ-బావమరుదుల సందడి.. ఖుషీలో ఫ్యాన్స్!
x
Highlights

నారా లోకేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్పెషల్ విషెస్. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న తారక్ ట్వీట్. నారా-నందమూరి అభిమానుల సందడి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి, టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ నేడు (జనవరి 23) తన 43వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా రాజకీయ, సినీ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. అయితే, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది మాత్రం టాలీవుడ్ గ్లోబల్ స్టార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేసిన ట్వీట్!

తారక్ వైరల్ ట్వీట్

"జన్మదిన శుభాకాంక్షలు లోకేష్. ఇది మీ జీవితంలో మరో అద్భుతమైన సంవత్సరం కావాలని కోరుకుంటున్నాను" అంటూ ఎన్టీఆర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా విష్ చేశారు. ఒకరు పాలిటిక్స్‌లో, మరొకరు సినిమాల్లో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నప్పటికీ.. సమయం దొరికినప్పుడల్లా ఇలా ఒకరినొకరు విష్ చేసుకోవడం నందమూరి-నారా అభిమానులకు ఫుల్ కిక్ ఇస్తోంది.

ఆసక్తికరమైన '1983' కనెక్షన్!

లోకేష్ మరియు ఎన్టీఆర్ మధ్య ఒక ఆసక్తికరమైన పోలిక ఉంది. వీరిద్దరూ ఒకే ఏడాది (1983) జన్మించారు.

నారా లోకేష్: జనవరి 23, 1983

జూనియర్ ఎన్టీఆర్: మే 20, 1983

కేవలం నాలుగు నెలల వయసు తేడా ఉన్న ఈ 'బావ-బావమరుదుల' బాండింగ్ చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. "ఇది కదా మాకు కావాల్సిన యూనిటీ" అంటూ తెలుగు తమ్ముళ్లు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లతో హోరెత్తిస్తున్నారు.

దావోస్ పర్యటనలో బర్త్‌డే బాయ్

ప్రస్తుతం నారా లోకేష్ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు రాబట్టడమే లక్ష్యంగా స్విట్జర్లాండ్‌లోని దావోస్ (వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం) పర్యటనలో ఉన్నారు. పుట్టినరోజున కూడా పనిలో నిమగ్నమై ఉండటంపై టీడీపీ శ్రేణులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

లోకేష్ రాజకీయ ప్రస్థానంలో హైలైట్స్:

మంగళగిరి విజయం: 2024 ఎన్నికల్లో భారీ మెజారిటీతో గెలుపు.

యువగళం పాదయాత్ర: ప్రజల్లోకి వెళ్లి పార్టీ కేడర్‌లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపడం.

మంత్రిగా బాధ్యతలు: ఐటీ, విద్య, కమ్యూనికేషన్ శాఖల్లో తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్

ఎన్టీఆర్ ట్వీట్ చేసిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే వేల సంఖ్యలో లైకులు, రీట్వీట్లు వచ్చాయి. గతేడాది కూడా తారక్ పుట్టినరోజున లోకేష్ ప్రత్యేకంగా విష్ చేశారు. ఇప్పుడు లోకేష్ బర్త్‌డే కావడంతో తారక్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారంటూ ఫ్యాన్స్ సంబరపడుతున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick