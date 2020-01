ఎన్టీఆర్ తర్వాత చిత్రం ఈ దర్శకుడితోనే

యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం రాజమౌళి దర్శకత్వం వహిస్తున్న RRR సినిమా షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ సినిమాలో కొమరం భీమ్ అనే పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో మరో హీరోగా రామ్ చరణ్ నటిస్తున్నాడు. దాదాపుగా 80 శాతం కంప్లీట్ అయిన ఈ సినిమాని జులై 30 న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు. సినిమాపైన భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ సినిమా తర్వాత ఎన్టీఆర్ చేయబోయే సినిమా ఏంటి ? అ సినిమాకి దర్శకుడు ఎవరన్న చర్చ మొదలైంది. అందులో భాగంగా చాలా మంది దర్శకుల పేర్లు వినిపించాయి. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం ఎన్టీఆర్ తన తదుపరి చిత్రాన్ని మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో చేయనున్నారని తెలుస్తుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకి సంబంధించిన కథ చర్చలు కూడా ముగిశాయని తెలుస్తుంది. ఇక ఈ సినిమాని హారిక హాసిని క్రియేషన్స్ పై చినబాబు, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ పై కళ్యాణ్ రామ్ కలిసి నిర్మించానున్నారని సమాచారం. ఇక కళ్యాణ్ రామ్ కూడా ఇప్పటికే ఎన్టీఆర్ తో ఓ సినిమాని చేస్తున్నానని చెప్పుకొచ్చాడు. అది ఇదేనా అన్న ఆసక్తి నెలకొంది. గతంలో ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన అరవింద సమేత వీర రాఘవ చిత్రం ఎంత పెద్ద హిట్టు అయింది. ఇప్పుడు ఇదే కాంబినేషన్ రీపీట్ అవుతుందని తెలుస్తుండడంతో అభిమానులలో ఆసక్తి మొదలైంది. ఇక తాజాగా త్రివిక్రమ్ తెర‌కెక్కించిన తాజా చిత్రం అల వైకుంఠ‌పుర‌ములో చిత్రం సంక్రాంతి పండగ కానుకగా విడుదలై మంచి విజయాన్ని సంపాదించుకుంది. ఇందులో అల్లు అర్జున్ , పూజా హేగ్దే హీరో హీరోయిన్లుగా నటించారు. టబు, సునీల్, నివేతా పెతురాజ్, మురళీశర్మ ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు.