Kantara Chapter 1: ఆ ఊరి కథలనే సినిమా తీసిన రిషబ్ శెట్టి అద్భుతం.. జూ. ఎన్టీఆర్ ప్రశంసలు
Kantara Chapter 1: దసరా సందర్భంగా కాంతార చాప్టర్ 1 చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.
Kantara Chapter 1: దసరా సందర్భంగా కాంతార చాప్టర్ 1 చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. గతంలో వచ్చిన సూపర్ హిట్ కాంతార చిత్రానికి ఇది ప్రీక్వెల్. భారీ అంచనాల మధ్య నిర్మించిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రం ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్, ఎక్కువ సేపు నిలబడలేనని సరళంగా చెప్పారు. ఆయన భుజం కింద చేయి పెట్టి నొప్పి అనుభవిస్తున్నట్లు కనిపించింది. ఇటీవల షూటింగ్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గాయపడ్డారని, అందుకే ఎక్కువ సేపు నిలబడలేనని, పెద్దగా మాట్లాడలేనని చెప్పారు. అయినా కూడా కాంతార చాప్టర్ 1 ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్కు హాజరై తన మద్దతును తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా తారక్ మాట్లాడుతూ.. తాను బాల్యంలో విన్న కథల ఆధారంగా ఈ సినిమా నిర్మించారని తాను ఎప్పుడూ అనుకోలేదని అన్నారు. "నాకు సుమారు మూడు సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నప్పుడు.. మా గ్రామం కుందాపూర్ దగ్గర ఉందని నా అమ్మమ్మ నాకు చెప్పేవారు. దానికి సంబంధించిన కథలను ఆమె నాకు చెప్పేవారు. అవన్నీ నాకు చాలా నచ్చాయి. ఇది నిజంగా జరుగుతుందా? అని నాకు చాలా సందేహాలు ఉండేవి" అని తారక్ అన్నారు.
"గుళిక, పంజుర్లి గురించి తెలుసుకోవాలని నేను అనుకునేవాడిని. నా బాల్యంలో నేను విన్న కథల ఆధారంగా దర్శకుడు ఓ సినిమా చేస్తారని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. నా బ్రదర్ రిషబ్ శెట్టి దానిని సాధ్యం చేశారు. నా బాల్యంలో నేను విన్న కథలను ఇప్పుడు తెరపై చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. దానిని నేను మాటల్లో వర్ణించలేను. ఆ కథలు తెలిసిన తర్వాత నాకు ఇలా జరిగి ఉంటే.. అది ఈ కాంతార ఫలితం. ఈ దసరాకు, అందరూ కాంతార చాప్టర్ 1 సినిమాను చూసి ఆశీర్వాదం పొందాలి" అని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అన్నారు.
"రిషబ్ ఒక అరుదైన దర్శకుడు, అలాగే నటుడు. ఆయనలోని దర్శకుడు కేవలం నటనలో మాత్రమే కాదు, 24 విభాగాలలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తాడు. కాంతార సినిమాను ఈ స్థాయి చిత్రంగా మార్చడం మరెవరికీ సాధ్యమయ్యేది కాదు. నా తల్లిని ఉడుపిలోని కృష్ణ దేవాలయానికి తీసుకెళ్లాలని నాకు ఎప్పుడూ ఉండేది. రిషబ్ అన్నయ్య కారణంగా నాకు ఆ దర్శనం లభించింది. వారి కుటుంబం తమ పనులను పక్కనపెట్టి మా కోసం వచ్చారు. వారు నన్ను కుటుంబ సభ్యుడిలా చూసుకున్నారు" అని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రిషబ్ శెట్టిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.