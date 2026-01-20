  • Menu
JioHotstar: కొత్త ప్లాన్‌లు వచ్చేసాయి! నెలకు ₹79 నుండే ప్రారంభం.. పూర్తి వివరాలివే!
జనవరి 28, 2026 నుండి కొత్త వినియోగదారుల కోసం జియోహాట్‌స్టార్ (JioHotstar) సరికొత్త సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్లాన్‌లను ప్రవేశపెడుతోంది. అయితే, పాత వినియోగదారుల ప్రస్తుత ప్లాన్‌లలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు.

ఈ ప్లాన్‌లలో కొత్తదనం ఏమిటి?

కనెక్టెడ్ టీవీల వినియోగం పెరగడంతో, జియోహాట్‌స్టార్ మొబైల్ వినియోగదారుల కోసం, కుటుంబాల కోసం మరియు మల్టీ-స్క్రీన్ వీక్షకుల కోసం విభిన్నమైన ప్లాన్‌లను రూపొందించింది. స్వల్పకాలిక వినియోగదారుల కోసం అన్ని ప్లాన్‌లు నెలవారీ ప్రాతిపదికన కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

జియో OTT ప్లాన్‌లు: మొబైల్, సూపర్, ప్రీమియం

1. మొబైల్ ప్లాన్ (ఒక్క పరికరంలో స్ట్రీమింగ్)

  • ధర: ₹79/నెలకు, ₹149/త్రైమాసికానికి, ₹499/సంవత్సరానికి.
  • పరికరాలు: ఒక మొబైల్ మాత్రమే.
  • కంటెంట్: యాడ్స్ ఉండవు, కానీ హాలీవుడ్ కంటెంట్ రాదు.
  • హాలీవుడ్ యాడ్-ఆన్: అదనంగా ₹49 చెల్లిస్తే హాలీవుడ్ కంటెంట్ చూడవచ్చు.

2. సూపర్ ప్లాన్ (రెండు పరికరాల్లో స్ట్రీమింగ్)

  • ధర: ₹149/నెలకు, ₹349/త్రైమాసికానికి, ₹1,099/సంవత్సరానికి.
  • పరికరాలు: మొబైల్, వెబ్, కనెక్టెడ్ టీవీ (ఒకేసారి 2 పరికరాల్లో చూడవచ్చు).
  • కంటెంట్: యాడ్-ఫ్రీ మరియు హాలీవుడ్ కంటెంట్ కూడా లభిస్తుంది.
  • ఎవరికి?: చిన్న కుటుంబాలకు లేదా రెండు స్క్రీన్లపై చూసే వారికి అనుకూలం.

3. ప్రీమియం ప్లాన్ (నాలుగు పరికరాల్లో స్ట్రీమింగ్)

  • ధర: ₹299/నెలకు, ₹699/త్రైమాసికానికి, ₹2,199/సంవత్సరానికి.
  • పరికరాలు: ఒకేసారి నాలుగు పరికరాల్లో చూడవచ్చు.
  • కంటెంట్: దాదాపు యాడ్-ఫ్రీ (లైవ్ స్పోర్ట్స్ లేదా ప్రోగ్రామ్స్‌లో మాత్రం యాడ్స్ రావచ్చు), హాలీవుడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది.
  • ఎవరికి?: పెద్ద కుటుంబాలకు మరియు అన్ని రకాల కంటెంట్‌ను కోరుకునే వారికి ఉత్తమమైనది.

ముఖ్యమైన విషయాలు:

  • కొత్త వారికి: తక్కువ ధరలో ఆకర్షణీయమైన ప్లాన్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • పాత వారికి: పాత ప్లాన్‌లు మరియు ప్రయోజనాలు యధాతథంగా కొనసాగుతాయి.
  • హాలీవుడ్ కంటెంట్: సూపర్ మరియు ప్రీమియం యూజర్లకు ఉచితం. మొబైల్ యూజర్లు మాత్రం అదనపు రుసుము చెల్లించాలి.

ఒంటరిగా చూసే వారి నుండి పెద్ద కుటుంబాల వరకు, అందరి అవసరాలకు తగ్గట్టుగా జియోహాట్‌స్టార్ ఈ సరసమైన ప్లాన్‌లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

