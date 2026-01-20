JioHotstar: కొత్త ప్లాన్లు వచ్చేసాయి! నెలకు ₹79 నుండే ప్రారంభం.. పూర్తి వివరాలివే!
జనవరి 28, 2026 నుండి జియోహాట్స్టార్ కొత్త ప్లాన్లు. మొబైల్, సూపర్, ప్రీమియం యూజర్లకు నెలవారీ, వార్షిక ప్లాన్లు మరియు హాలీవుడ్ కంటెంట్ అందుబాటులో ఉంటాయి.
జనవరి 28, 2026 నుండి కొత్త వినియోగదారుల కోసం జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) సరికొత్త సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్లను ప్రవేశపెడుతోంది. అయితే, పాత వినియోగదారుల ప్రస్తుత ప్లాన్లలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు.
ఈ ప్లాన్లలో కొత్తదనం ఏమిటి?
కనెక్టెడ్ టీవీల వినియోగం పెరగడంతో, జియోహాట్స్టార్ మొబైల్ వినియోగదారుల కోసం, కుటుంబాల కోసం మరియు మల్టీ-స్క్రీన్ వీక్షకుల కోసం విభిన్నమైన ప్లాన్లను రూపొందించింది. స్వల్పకాలిక వినియోగదారుల కోసం అన్ని ప్లాన్లు నెలవారీ ప్రాతిపదికన కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
జియో OTT ప్లాన్లు: మొబైల్, సూపర్, ప్రీమియం
1. మొబైల్ ప్లాన్ (ఒక్క పరికరంలో స్ట్రీమింగ్)
- ధర: ₹79/నెలకు, ₹149/త్రైమాసికానికి, ₹499/సంవత్సరానికి.
- పరికరాలు: ఒక మొబైల్ మాత్రమే.
- కంటెంట్: యాడ్స్ ఉండవు, కానీ హాలీవుడ్ కంటెంట్ రాదు.
- హాలీవుడ్ యాడ్-ఆన్: అదనంగా ₹49 చెల్లిస్తే హాలీవుడ్ కంటెంట్ చూడవచ్చు.
2. సూపర్ ప్లాన్ (రెండు పరికరాల్లో స్ట్రీమింగ్)
- ధర: ₹149/నెలకు, ₹349/త్రైమాసికానికి, ₹1,099/సంవత్సరానికి.
- పరికరాలు: మొబైల్, వెబ్, కనెక్టెడ్ టీవీ (ఒకేసారి 2 పరికరాల్లో చూడవచ్చు).
- కంటెంట్: యాడ్-ఫ్రీ మరియు హాలీవుడ్ కంటెంట్ కూడా లభిస్తుంది.
- ఎవరికి?: చిన్న కుటుంబాలకు లేదా రెండు స్క్రీన్లపై చూసే వారికి అనుకూలం.
3. ప్రీమియం ప్లాన్ (నాలుగు పరికరాల్లో స్ట్రీమింగ్)
- ధర: ₹299/నెలకు, ₹699/త్రైమాసికానికి, ₹2,199/సంవత్సరానికి.
- పరికరాలు: ఒకేసారి నాలుగు పరికరాల్లో చూడవచ్చు.
- కంటెంట్: దాదాపు యాడ్-ఫ్రీ (లైవ్ స్పోర్ట్స్ లేదా ప్రోగ్రామ్స్లో మాత్రం యాడ్స్ రావచ్చు), హాలీవుడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది.
- ఎవరికి?: పెద్ద కుటుంబాలకు మరియు అన్ని రకాల కంటెంట్ను కోరుకునే వారికి ఉత్తమమైనది.
ముఖ్యమైన విషయాలు:
- కొత్త వారికి: తక్కువ ధరలో ఆకర్షణీయమైన ప్లాన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- పాత వారికి: పాత ప్లాన్లు మరియు ప్రయోజనాలు యధాతథంగా కొనసాగుతాయి.
- హాలీవుడ్ కంటెంట్: సూపర్ మరియు ప్రీమియం యూజర్లకు ఉచితం. మొబైల్ యూజర్లు మాత్రం అదనపు రుసుము చెల్లించాలి.
ఒంటరిగా చూసే వారి నుండి పెద్ద కుటుంబాల వరకు, అందరి అవసరాలకు తగ్గట్టుగా జియోహాట్స్టార్ ఈ సరసమైన ప్లాన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.