Jana Nayagan : ఇది గాంధీ పుట్టిన దేశం… డొనాల్డ్ ట్రంప్ దేశం కాదు’: విజయ్ ‘జన నాయగన్’ సెన్సార్ వివాదంపై ఘాటుగా స్పందించిన సినిమాటోగ్రాఫర్ పీసీ శ్రీరాం
విజయ్ నటించిన ‘జన నాయగన్’ సినిమా భారీ సెన్సార్ అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటూ తీవ్ర వివాదానికి కేంద్రంగా మారింది. ఈ పరిణామం రాజకీయ, సినీ రంగాల్లో వ్యతిరేకతకు దారితీసింది. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ పీసీ శ్రీరాం చేసిన “ఇది గాంధీ దేశం… ట్రంప్ దేశం కాదు” అనే ఘాటైన వ్యాఖ్యలు సెన్సార్, భావ స్వేచ్ఛ అంశాలపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చను రేకెత్తించాయి.
నటుడు నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన ఇళయదళపతి విజయ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన భారీ అంచనాల చిత్రం ‘జన నాయగన్’ ప్రస్తుతం పెద్ద వివాదంలో చిక్కుకుంది. సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఆలస్యం కావడంతో సినిమా విడుదల వాయిదా పడింది. మొదట సాధారణ ప్రక్రియగా కనిపించిన సెన్సార్ ఆలస్యం, ఇప్పుడు సినీ పరిశ్రమతో పాటు రాజకీయ వర్గాలను కూడా కుదిపేసే స్థాయికి చేరుకుంది.
విజయ్ రాజకీయాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం వల్లనే ఈ సినిమాను ఉద్దేశపూర్వకంగా నిలిపివేశారనే అనుమానాలు ఇండస్ట్రీలో వ్యక్తమవుతున్నాయి. పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారడంతో, సినిమా నిర్మాతలు కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సుప్రీం కోర్టును కూడా ఆశ్రయించారు. అయినప్పటికీ, న్యాయపరమైన చర్యల తర్వాత కూడా సెన్సార్ అంశంపై స్పష్టత రాకపోవడం ఈ వివాదాన్ని మరింత పెద్దదిగా మార్చింది.
సెన్సార్లో అసలు సమస్య ఏమిటి?
హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన జన నాయగన్ చిత్రం, తెలుగులో భారీ విజయాన్ని సాధించిన భగవంత్ కేసరి కథాంశం ఆధారంగా రూపొందినట్లు సమాచారం. వెంకట్ కె నారాయణ, జగదీష్ పళనిస్వామి, లోహిత్ ఎన్కే నిర్మాతలుగా కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. జనవరి 9న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.
డిసెంబర్ 19న సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించిన తర్వాత సమస్యలు మొదలయ్యాయి. డిసెంబర్ 22న సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తూ, దాదాపు 24 కట్స్ సూచించింది. నిర్మాతలు సూచించిన మార్పులు చేసి, డిసెంబర్ 25న రివైజ్డ్ వెర్షన్ను మళ్లీ సెన్సార్కు సమర్పించారు. అయితే డిసెంబర్ 29 తర్వాత నుంచి ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వలేదని నిర్మాతలు చెబుతున్నారు.
కోర్టులో జరిగిన వాదనల సమయంలో, సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ రాకముందే విడుదల తేదీ ప్రకటించడం ఎందుకు అని అధికారులు ప్రశ్నించారు. దీనికి ప్రతిగా, ఇండస్ట్రీలో ఇది సాధారణ ప్రక్రియేనని, అనేక పెద్ద సినిమాలు ఇలాగే విడుదల తేదీలు ప్రకటిస్తాయని నిర్మాతలు వివరణ ఇచ్చారు.
పీసీ శ్రీరాం సంచలన వ్యాఖ్యలు వైరల్
ఈ వివాదం కొనసాగుతున్న సమయంలో, ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ పీసీ శ్రీరాం సోషల్ మీడియాలో చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. జన నాయగన్ పేరు ప్రస్తావించకపోయినా, ప్రభుత్వాలు మరియు ప్రభుత్వ ఆధీన సంస్థలు అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయంటూ ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు.
“దేశానికి దిశానిర్దేశం చేయాల్సిన ప్రభుత్వాలు ఒక సినిమాపై యుద్ధం చేస్తుండటం సిగ్గుచేటు” అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాదు,
“ఇది మహాత్మా గాంధీ పుట్టిన దేశం. డొనాల్డ్ ట్రంప్ పుట్టిన దేశం కాదు” అని చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాజకీయంగానూ, సామాజికంగానూ పెద్ద చర్చకు దారి తీశాయి. ఈ మాటలను చాలామంది అధికారం, నియంత్రణ, సెన్సార్ దుర్వినియోగంపై ఘాటైన హెచ్చరికగా భావిస్తున్నారు.
సినీ పరిశ్రమ & ప్రజల స్పందన
పీసీ శ్రీరాం వ్యాఖ్యలతో స్వేచ్ఛా భావప్రకటన, సినిమాలపై రాజకీయ ఒత్తిడి, సృజనాత్మక వ్యక్తులు–ప్రభుత్వ సంస్థల మధ్య పెరుగుతున్న ఘర్షణ వంటి అంశాలు మళ్లీ చర్చలోకి వచ్చాయి. విజయ్ రాజకీయ ప్రయాణం బలపడుతున్న నేపథ్యంలో, కొత్త రాజకీయ నేతలను అడ్డుకునేందుకు సినిమాలను ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తున్నారా అనే ప్రశ్నలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం జన నాయగన్ భవితవ్యం అనిశ్చితిలోనే ఉంది. ఈ సినిమా త్వరలో సెన్సార్ అనుమతి పొందుతుందా? లేక ఇంకా అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటుందా? అన్నది కాలమే తేల్చాలి. అయితే ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టం—ఈ వివాదం కేవలం సినిమా వరకే పరిమితం కాకుండా, భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం, భావప్రకటన స్వేచ్ఛ, మరియు సంస్థాగత అధికారాలపై పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది.