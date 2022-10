Samantha: సమంత మొహానికి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ..?

X Samantha: సమంత మొహానికి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ..? Highlights Samantha: గత కొంతకాలంగా సమంత సోషల్ మీడియాకి దూరంగా ఉంటున్న సంగతి తెలిసిందే.