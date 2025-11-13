గ్లోబ్ ట్రాటర్ ఈవెంట్కు అంతర్జాతీయ స్థాయి ఏర్పాట్లు!
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుని హీరోగా రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న గ్లోబ్ ట్రాటర్ చిత్రం భారీ అంచనాలు రేకెత్తిస్తోంది. ఈ చిత్ర ప్రారంభోత్సవం కోసం నవంబర్ 15న గ్రాండ్ ఈవెంట్ నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ ఈవెంట్ను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ దుబాయ్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఏర్పాటు చేసింది. అల్ గురైర్ సెంటర్ స్టార్ సినిమాస్లో డాల్బీ సినిమాస్ వెర్షన్లో ప్రదర్శన ఉంటుంది.
కేవలం లాంచ్ ఈవెంట్కే ఈ రేంజ్ ఏర్పాట్లు చేయడం ఈ చిత్రం గ్రాండియర్ను సూచిస్తోంది. ఈ ఈవెంట్ ద్వారా చిత్రం గ్లోబల్ హైప్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. రాజమౌళి-మహేష్ కాంబినేషన్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ భారీ ప్లానింగ్లు చిత్రం భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో ఊహించేలా చేస్తున్నాయి.
