ప్రభాస్-హను రాఘవపూడి మూవీ నుంచి ఆసక్తికర అప్డేట్..
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, దర్శకుడు హను రాఘవపూడి కాంబోలో రూపొందుతున్న పీరియాడిక్ యాక్షన్-రొమాంటిక్ సినిమా అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ రేపింది.
టైటిల్ టీజ్ పోస్టర్ రిలీజ్ అయ్యింది, అందులో ‘అతడే ఒక సైన్యం’ మరియు ‘1932 నుంచి ది మోస్ట్ వాంటెడ్’ అనే క్యాప్షన్ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. దీనికి ప్రభాస్ పాత్రపై ఊహాగానాలు పెరిగాయి.
ఆయన పుట్టినరోజు, అక్టోబర్ 23న ఉదయం 11:07 గంటలకు టైటిల్ పోస్టర్ అధికారికంగా రిలీజ్ కానుంది. ఇమాన్వి హీరోయిన్గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి విశాల్ భరద్వాజ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రభాస్ యాక్షన్, హను స్టైల్ రొమాన్స్ కలగలిసిన ఎంటర్టైన్మెంట్గా Box Office వద్ద సంచలనం సృష్టించనుందని అంచనాలు ఉన్నాయి.
