చిరంజీవితో సోలో సినిమా కావాలి: వంగా
దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా జిగ్రిస్ ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టమైన ప్రకటన చేశారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఒక సోలో సినిమా చేయాలని తన కోరిక అని ఆయన వెల్లడించారు.
అయితే స్పిరిట్ సినిమాలో చిరంజీవి భాగస్వామ్యం ఉందన్న పుకార్లను ఆయన పూర్తిగా కొట్టిపారేశారు. ఇది కేవలం రూమర్ మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. అయితే డాన్ లీ పాత్ర గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన నోరు మెదపలేదు. బదులుగా త్వరలోనే అధికారిక అప్డేట్ వస్తుందని మాత్రమే సూచించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.
స్పిరిట్ సినిమా ఇప్పటికే హైప్ సృష్టిస్తోంది. డాన్ లీ పాత్ర గురించి ఆసక్తి పెరిగింది. సందీప్ వంగా దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం కొత్త ఊపిరి పోస్తుందన్న అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి. చిరంజీవితో సోలో ప్రాజెక్ట్ గురించి కూడా ఆసక్తి కలిగిస్తోంది.
