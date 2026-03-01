గ్రాండ్గా ప్రారంభమైన ‘హన్సి ప్రొడక్షన్స్’ తొలి చిత్రం.. యూత్ఫుల్ లవ్ డ్రామాతో వస్తున్న రఘువర్ధన్ కోట్ల!
హన్సి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై ప్రెస్టేజీయస్ లవ్ డ్రామా ప్రారంభం. జగన్ యోగి రాజు, నవ్య చిట్యాల హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రఘువర్ధన్ కోట్ల దర్శకుడు. సినిమా ప్రారంభోత్సవ విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.
వైవిధ్యమైన కథాంశాలతో కొత్త నిర్మాణ సంస్థలు టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే హన్సి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై ప్రెస్టేజీయస్ ‘ప్రొడక్షన్ నంబర్ 1’ చిత్రం శనివారం ఉదయం పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుత ట్రెండ్కు తగ్గట్టుగా, అందమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ లవ్ డ్రామాగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు.
ముహూర్తపు షాట్ విశేషాలు:
హైదరాబాద్లో జరిగిన ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో చిత్ర యూనిట్తో పాటు పలువురు సన్నిహితులు పాల్గొన్నారు.
క్లాప్: ముహూర్తపు షాట్కు శ్రీధర్ పెద్దిరెడ్డి క్లాప్ కొట్టారు.
కెమెరా స్విచ్ ఆన్: స్రవంతి పెద్దిరెడ్డి కెమెరాను ఆన్ చేశారు.
స్క్రిప్ట్ అందజేత: నిర్మాత శ్రీ హన్సిక పెద్దిరెడ్డి దర్శకుడికి స్క్రిప్ట్ను అందజేశారు.
నటీనటులు - సాంకేతిక నిపుణులు:
ఈ చిత్రంలో యువ ప్రతిభావంతులు జగన్ యోగి రాజు, నవ్య చిట్యాల హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు.
కీలక పాత్రలు: సీనియర్ నటుడు దేవీ ప్రసాద్, లక్ష్మణ్ మీసాల, పవన్ రమేష్, సునందిని, అంజు వాల్గుమన్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తారు.
దర్శకత్వం: టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ రఘువర్ధన్ కోట్ల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
నిర్మాణం: శ్రీ హన్సిక పెద్దిరెడ్డి నిర్మాతగా, తవిటిరాజు తలచింతల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
నిర్మాత శ్రీ హన్సిక పెద్దిరెడ్డి మాటల్లో: "సినిమా అనేది నాకు ఒక కల మరియు బాధ్యత. ప్రతి యువకుడి మనసుకు దగ్గరయ్యేలా, ప్రతి కుటుంబం ఆస్వాదించేలా ఈ లవ్ డ్రామాను రూపొందిస్తున్నాం. కొత్త ప్రతిభతో పాటు అనుభవజ్ఞులైన టెక్నీషియన్ల సహకారంతో నాణ్యమైన నిర్మాణ విలువలతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించడమే మా లక్ష్యం."
త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్:
ప్రస్తుతం ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్కు వెళ్లనుందని దర్శకుడు రఘువర్ధన్ కోట్ల తెలిపారు. విజువల్స్ పరంగా సాయి వంశీ దాచపల్లి, సంగీతం పరంగా రాజీవ్ రాజ్ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలంగా నిలవనున్నారు.