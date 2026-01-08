OTT Horror Thriller: అర్ధరాత్రి కారును వెంబడించే ఆత్మలు.. ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన మైండ్ బ్లోయింగ్ హారర్ థ్రిల్లర్!
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీలోకి వచ్చిన లేటెస్ట్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'హాలో రోడ్'. అర్ధరాత్రి కారు ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే భయానక పరిస్థితులపై సాగే ఈ మూవీ రివ్యూ ఇక్కడ చూడండి.
ప్రస్తుతం ఓటీటీలో హారర్ థ్రిల్లర్ల హవా నడుస్తోంది. తాజాగా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకి వచ్చిన ఒక సైకలాజికల్ హారర్ మూవీ ప్రేక్షకులకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోంది. వెన్నులో వణుకు పుట్టించే సీన్లు, ఊహకందని క్లైమాక్స్ ట్విస్టులతో ఈ సినిమా టాప్ ట్రెండింగ్లో నిలిచింది.
హారర్ ప్రియులకు పండగే: 'హాలో రోడ్' (Hallow Road)
ప్రముఖ దర్శకుడు బాబక్ అన్వారి తెరకెక్కించిన అమెరికన్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘హాలో రోడ్’. జనవరి 06 నుంచి ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. హాలీవుడ్ స్టార్ నటి రాస్మండ్ పైక్, మాథ్యూ రైస్ ఇందులో ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
కథ ఏంటంటే..?
మ్యాడీ, ఫ్రాంక్ దంపతుల టీనేజ్ కూతురు ఆలీస్ ఒక అర్ధరాత్రి రోడ్డు ప్రమాదం చేస్తుంది. ఒక వ్యక్తిని కారుతో ఢీకొట్టి, భయంతో అక్కడి నుంచి పారిపోతుంది. ఈ విషయం తెలిసిన మ్యాడీ దంపతులు, తమ కూతురిని కాపాడుకోవడానికి అర్ధరాత్రే కారులో బయలుదేరుతారు. అయితే ఆ ప్రయాణంలో వారికి ఎదురైన పరిస్థితులు అత్యంత భయానకం.
- దారి మధ్యలో వారి కారును వింత ఆత్మలు వెంబడిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది.
- అసలు ఆ రోడ్డుపై ఏం జరుగుతోంది?
- వారి కూతురు చేసిన ప్రమాదం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి?
- చివరకు ఆ దంపతులు క్షేమంగా ఇంటికి చేరారా? అన్నదే ఈ సినిమా కథ.
ఎందుకు చూడాలి?
ఈ సినిమా చూసిన ఆడియన్స్ సోషల్ మీడియాలో క్రేజీ రివ్యూలు ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇందులోని క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ ఎవరూ ఊహించలేరని, సినిమా చూస్తున్నంత సేపు ఒక రకమైన భయం వెన్నాడుతుందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
- స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)
- భాష: ప్రస్తుతం ఇంగ్లీష్ వెర్షన్లో అందుబాటులో ఉంది (సబ్ టైటిల్స్తో చూడవచ్చు).
- ప్లస్ పాయింట్స్: నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ ప్లే.