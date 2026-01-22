Golla Ramavva: పీవీ నరసింహారావు రాసిన 'గొల్ల రామవ్వ' ఇక వెండితెరపై.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
భారత మాజీ ప్రధాని పీవీ నరసింహారావు గారు రాసిన తెలంగాణ సాయుధ పోరాట గాథ 'గొల్ల రామవ్వ' సినిమాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. తాళ్లూరి రామేశ్వరి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ మూవీ జనవరి 25 నుంచి ఈటీవీ విన్ (ETV Win)లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
భారత రాజకీయ యవనికపై తనదైన ముద్ర వేసిన బహుభాషా కోవిదుడు, మాజీ ప్రధాని పీవీ నరసింహారావు కేవలం రాజనీతిజ్ఞుడే కాదు, గొప్ప రచయిత కూడా. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట నేపథ్యంతో ఆయన రాసిన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కథ 'గొల్ల రామవ్వ'. ఇప్పుడీ చారిత్రక కథను అదే పేరుతో వెండితెరపై ఆవిష్కరించారు దర్శకుడు ముళ్లపూడి వరా.
సీనియర్ నటి, 'ఓ సీత కథ', 'నిజం' ఫేమ్ తాళ్లూరి రామేశ్వరి టైటిల్ పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం ఓటీటీ వేదికగా ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు సిద్ధమైంది.
స్ట్రీమింగ్ వివరాలు:
ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) యాప్లో జనవరి 25 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. గణతంత్ర దినోత్సవ కానుకగా ఒక రోజు ముందే ఈ సినిమాను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు.
పీవీ వారసుల ప్రశంసలు:
ఇటీవల జరిగిన ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుకకు పీవీ నరసింహారావు గారి కుమారుడు పీవీ ప్రభాకర రావు, కుమార్తె సురభి వాణీదేవి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వాణీదేవి మాట్లాడుతూ.. "మా నాన్నగారు రాసిన గొప్ప కథల్లో 'గొల్ల రామవ్వ' ఒకటి. ఇంతటి చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న కథను సినిమాగా మలచడం సాహసంతో కూడుకున్న పని. ఈ బృందం చాలా గొప్పగా దృశ్యరూపంలోకి తెచ్చింది" అంటూ చిత్ర యూనిట్ను అభినందించారు.
చిత్ర విశేషాలు:
తారాగణం: తాళ్లూరి రామేశ్వరి, అల్లు గీత, అన్విత్, మణి వంతెన తదితరులు.
సాంకేతిక నిపుణులు: సాయి మధుకర్ సంగీతం అందించగా, గంగమోని శేఖర్ సినిమాటోగ్రఫీ నిర్వహించారు.
నిర్మాణం: సుచేత డ్రీమ్ వర్క్ ప్రొడక్షన్, వర్మ డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై రామ్ విశ్వాస్ హనూర్కర్, రాఘవేంద్ర వర్మ సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
తెలంగాణ మట్టి వాసనతో, సాయుధ పోరాట వీరత్వాన్ని చాటిచెప్పే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.