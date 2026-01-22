Golla Ramavva Movie OTT: తెలంగాణ వీరగాథ 'గొల్ల రామవ్వ'.. ఈ నెల 25 నుంచి ఈటీవీ విన్ లో స్ట్రీమింగ్!
Golla Ramavva Movie OTT: మాజీ ప్రధాని పి.వి. నరసింహారావు రాసిన 'గొల్ల రామవ్వ' కథ ఇప్పుడు సినిమాగా రాబోతోంది. తాళ్ళూరి రామేశ్వరి ప్రధాన పాత్రలో ముళ్లపూడి వరా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జనవరి 25 నుంచి ఈటీవీ విన్ (ETV Win) లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Golla Ramavva Movie OTT: తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో తెలంగాణ సాయుధ పోరాట నేపథ్యంలో వచ్చే చిత్రాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. ఆ కోవకే చెందిన చిత్రం "గొల్ల రామవ్వ". స్వర్గీయ భారత ప్రధాని పి.వి. నరసింహారావు రాసిన సుప్రసిద్ధ కథకు దృశ్యరూపంగా ఈ చిత్రం రూపొందింది. ప్రముఖ నటి తాళ్ళూరి రామేశ్వరి టైటిల్ పాత్ర పోషించిన ఈ చిత్రం జనవరి 25న ఈటీవీ విన్ (ETV Win) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో విడుదల కానుంది.
ఘనంగా ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ
తాజాగా జరిగిన ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుకకు పి.వి. నరసింహారావు కుమారుడు పి.వి. ప్రభాకరరావు, కుమార్తె సురభి వాణీదేవి (BRS MLC) ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. తమ నాన్నగారు రాసిన గొప్ప కథల్లో ఒకటైన గొల్ల రామవ్వను దర్శకుడు ముళ్లపూడి వరా ఎంతో అద్భుతంగా తెరకెక్కించారని వాణీదేవి ప్రశంసించారు.
చిత్ర విశేషాలు:
కథా నేపథ్యం: తెలంగాణ సాయుధ పోరాట కాలంలో సామాన్యుల ధైర్యసాహసాలను, ముఖ్యంగా ఒక మహిళ పోరాట పటిమను ఈ చిత్రం కళ్లకు కడుతుంది.
దర్శకత్వం: ముళ్లపూడి వరా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు.
నిర్మాణం: సుచేత డ్రీమ్ వర్క్స్ ప్రొడక్షన్ మరియు వర్మ డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ పతాకాలపై రామ్ విశ్వాస్ హనూర్కర్, రాఘవేంద్రవర్మ (బుజ్జి) సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
సాంకేతిక నిపుణులు: అజహర్ షేక్ ఈ చిత్రానికి కార్యనిర్వాహక నిర్మాతగా వ్యవహరించడంతో పాటు సాహిత్యం అందించారు. సాయి మధుకర్ సంగీతాన్ని సమకూర్చారు.
ప్రముఖుల ప్రశంసలు:
ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుకలో నటులు రాజీవ్ కనకాల, 'రజాకార్' దర్శకుడు యాటా సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. "మౌనమే నీ భాష" వంటి హిట్ చిత్రాన్ని అందించిన టీమ్ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ చిత్రం తెలుగువారి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేసింది.