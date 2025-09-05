Ghaati Movie Review: క్రిష్ హిట్ కొట్టాడా ? అనుష్క ఘాటీ సినిమా ఎలా ఉందంటే ?
Ghaati Movie Review and Rating in Telugu
Ghaati Movie Review: గమ్యం, వేదం లాంటి ఆలోచింపజేసే సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న దర్శకుడు కృష్ణ జాగర్లమూడి (క్రిష్), గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి తర్వాత సరైన హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన నుంచి వచ్చిన సినిమానే ఘాటీ. ఈ సినిమాలో స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి, తమిళ నటుడు విక్రమ్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. గంజాయి సాగు నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈరోజు థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి క్రిష్కు హిట్ వచ్చిందా ? 2023లో మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టితో హిట్ కొట్టిన అనుష్క ఈ సినిమాతో మళ్లీ మెప్పించారా? వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కథ
శీలావతి (అనుష్క శెట్టి), దేశీ రాజు (విక్రమ్ ప్రభు) పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. శీలావతి బస్సు కండక్టర్ కాగా, దేశీ రాజు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్. పెళ్లికి డబ్బులు సంపాదించుకోవాలనే లక్ష్యంతో ఉన్న వీరు, అనుకోకుండా గంజాయి వ్యాపారంలోకి దిగుతారు. దీనివల్ల వారిద్దరూ తీవ్రమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. ఈ గంజాయి వ్యాపారం, గ్యాంగ్ల మధ్య గొడవలు, అటవీ ప్రాంతంలో నివసించే వారి జీవితాలు ఎలా ఉంటాయో చూపించే ప్రయత్నం ఈ సినిమాలో జరిగింది. చివరికి వారు ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడతారా లేదా అనేది సినిమా కథాంశం.
నటీనటుల పర్ఫామెన్స్
శీలావతి పాత్రలో అనుష్క శెట్టి అద్భుతంగా నటించారు. ఆమె పాత్ర సెకండ్ హాఫ్లో చాలా కీలకం. ముఖ్యంగా కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్లలో ఆమె పర్ఫామెన్స్ ప్రేక్షకుల హృదయాలను కదిలిస్తుంది. మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి తర్వాత ఆమె మరో మంచి పాత్రలో నటించి మెప్పించారు. తమిళ హీరో విక్రమ్ ప్రభు, తన మొదటి తెలుగు సినిమాలోనే పర్వాలేదనిపించారు. ఆయన తెలుగు డబ్బింగ్ కొన్ని చోట్ల ఇబ్బందిగా అనిపించినా, ఆయన నటనలో ఎంతో నిబద్ధత చూపించారు. చైతన్య రావు తన నటనతో మెప్పించారు. జగపతి బాబు మరో కీలక పాత్రలో ఆకట్టుకున్నారు.
టెక్నికల్ అంశాలు
ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద బలం దాని సినిమాటోగ్రఫీ. మనోజ్ రెడ్డి కటాసాని ఈస్ట్రన్ ఘాట్స్ అందాలను తన కెమెరాతో అద్భుతంగా చూపించారు. పాటలు పర్వాలేదనిపించినా, నేపథ్య సంగీతం బాగానే ఉంది. రచయిత చింతకింది శ్రీనివాస్ రావు, దర్శకుడు క్రిష్ కలిసి ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని తెర మీద ఆవిష్కరించారు. దర్శకుడు క్రిష్ మార్క్ ఉండే కొన్ని పదునైన డైలాగ్స్ కూడా ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి. క్లైమాక్స్ కూడా ఊహించని విధంగా ఉంది, ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది.
ఓవరాల్గా
ఘాటీ సినిమా గంజాయి నేపథ్యంతో ఉన్నా, ఇది మట్టి మనుషుల జీవితాలను, వారి కష్టాలను చాలా నిజాయితీగా చూపించింది. సినిమా మొదట్లో నెమ్మదిగా సాగినట్లు అనిపించినా, కథ ముందుకు వెళ్లే కొద్దీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సెకండాఫ్ ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఇది కేవలం ఒక యాక్షన్ సినిమా కాదు, ఇందులో భావోద్వేగాలు కూడా ఉన్నాయి. దర్శకుడు ఈ సినిమాతో ఒక మంచి మెసేజ్ అందించారు. ఈ సినిమాను థియేటర్లలో తప్పక చూడాలి.
రేటింగ్: 3/5