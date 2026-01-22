  • Menu
Faria Abdullah: ప్రేమలో పడ్డ 'చిట్టి'.. తన ప్రియుడిని పరిచయం చేసిన ఫరియా అబ్దుల్లా!

Faria Abdullah: 'జాతి రత్నాలు' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో 'చిట్టి'గా స్థానం సంపాదించుకున్న హైదరాబాదీ భామ ఫరియా అబ్దుల్లా తన వ్యక్తిగత జీవితంపై తాజాగా సంచలన ప్రకటన చేశారు.

Faria Abdullah: 'జాతి రత్నాలు' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో 'చిట్టి'గా స్థానం సంపాదించుకున్న హైదరాబాదీ భామ ఫరియా అబ్దుల్లా తన వ్యక్తిగత జీవితంపై తాజాగా సంచలన ప్రకటన చేశారు. కేవలం నటనకే పరిమితం కాకుండా డ్యాన్స్, ర్యాప్ సాంగ్స్‌తో తన మల్టీ టాలెంట్‌ను చాటుకుంటున్న ఈ నటి, తాను ప్రస్తుతం ప్రేమలో ఉన్నట్లు అధికారికంగా వెల్లడించారు.

ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఫరియా తన రిలేషన్‌షిప్‌పై స్పష్టతనిచ్చారు. తాను ఒక హిందూ అబ్బాయితో డేటింగ్ చేస్తున్నానని, కెరీర్ మరియు వ్యక్తిగత జీవితాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడంలో తన ప్రియుడు ఎంతో తోడ్పడుతున్నారని ఆమె తెలిపారు. తాను ముస్లిం అయినప్పటికీ, మతాలకు అతీతంగా ఉన్న తమ బంధాన్ని ఒక బలమైన పార్టనర్‌షిప్‌గా ఆమె అభివర్ణించారు.

ఫరియా మనసు దోచుకున్న ఆ వ్యక్తి సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ఒక యువ కొరియోగ్రాఫర్ కావడం విశేషం. వీరిద్దరూ కలిసి ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాజెక్టులపై పని చేస్తున్నారని, ఫరియాలోని డ్యాన్స్ మరియు మ్యూజిక్ టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహించడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు.

వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ఫరియా, తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఇలా బహిరంగంగా మాట్లాడటం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశమైంది. "ఇది కేవలం ఒక లవ్ అఫైర్ మాత్రమే కాదు, ఒకరికొకరు మద్దతుగా నిలిచే ఒక గొప్ప బంధం" అని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

