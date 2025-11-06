ఫరా ఖాన్ షాకింగ్ రివీలేషన్: “సెట్స్లో ఎఫైర్లు ఎందుకంటే బోర్ కొడుతుంది!” – చంకీ పాండే షర్ట్ స్టోరీతో హాస్యం పీక్లో!
ఫరా ఖాన్ తాజాగా ట్వింకిల్ ఖన్నా, కాజోల్ షోలో చేసిన హాస్య వ్యాఖ్యలు వైరల్. “సెట్స్లో ఎఫైర్లు ఎందుకు ఉంటాయో” బహిరంగంగా చెప్పిన ఫరా, చంకీ పాండే షర్ట్ స్టోరీతో అందరినీ నవ్వుల్లో ముంచెత్తారు!
ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్, దర్శకురాలు ఫరా ఖాన్ మళ్లీ ఒకసారి తన సరదా వ్యాఖ్యలతో బాలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమయ్యారు. ట్వింకిల్ ఖన్నా, కాజోల్ హోస్ట్ చేస్తున్న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో చాట్ షో **‘Too Much’**లో పాల్గొన్న ఆమె, సినిమా సెట్స్లో ఉండే ఎఫైర్లకు అసలైన కారణం ఏంటో బహిరంగంగా చెప్పేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు!
“సెట్స్లో ఎఫైర్లు ఎందుకంటే బోర్ కొడుతుంది!”
ఫరా మాట్లాడుతూ –
“నేను నటిగా మారాను కానీ అది నాకు అస్సలు సరిపోలేదు. రోజంతా సెట్లో ఖాళీగా కూర్చుని ఎదురుచూడాలి. అప్పుడే అర్థమైంది — నటీనటులు సెట్స్లో ఎఫైర్లు ఎందుకు పెడతారో! బోర్ కొట్టడం వల్లే అయి ఉంటుంది!” అని నవ్వుతూ చెప్పారు.
చంకీ పాండే షర్ట్ ఎపిసోడ్
ఆ షోలో అనన్య పాండే సరదాగా అడిగింది —
“ఫరా ఆంటీ, నా నాన్న షర్ట్ ఇంకా మీ దగ్గరే ఉందా?” అందుకు ఫరా ఖాన్ నవ్వుతూ – “అవును! మీ ఇంట్లో నేను పడి పోయినప్పుడు నా డ్రెస్ పాడైపోయింది. స్నానం చేసి చంకీ షర్ట్ వేసుకున్నాను… అప్పటి నుంచి దానిని తిరిగి ఇవ్వలేదు!” అని హాస్యంగా చెప్పారు. అనన్య చమత్కారంగా జోడిస్తూ, “మా కుక్క ఆ రోజు మూత్రం పోసి పెట్టిన దగ్గర ఫరా పడ్డారు!” అని గుర్తుచేసింది.
“పెద్దవాళ్లకే ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ!”
షోలో ట్వింకిల్, కాజోల్, అనన్యతో కలిసి ఫరా “ఎఫైర్లను ఎవరు బాగా దాచిపెడతారు — యువతా? పెద్దవాళ్లా?” అనే ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ – ట్వింకిల్, ఫరా, అనన్య “పెద్దవాళ్లకే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఉంది” అని నవ్వుతూ చెప్పారు. కాజోల్ మాత్రం “యువత ఎఫైర్లను చాలా స్మార్ట్గా దాచేస్తారు” అని వ్యాఖ్యానించారు.
వైరల్ చాట్ షో
ఇది మొదటిసారి కాదు. ఇదే ‘Too Much’ షోలో ట్వింకిల్, కాజోల్, కరణ్ జోహార్, జాన్వీ కపూర్ చేసిన “ఫిజికల్ vs ఎమోషనల్ ఇన్ఫిడెలిటీ” చర్చ కూడా అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.