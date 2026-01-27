Anasuya Bharadwaj: అనసూయకు గుడి కడతా.. నటిపై వీరాభిమానం చాటుకున్న పూజారి.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న వ్యాఖ్యలు!
Anasuya Bharadwaj: బుల్లితెరపై యాంకర్గా, వెండితెరపై విలక్షణ నటిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అనసూయ భరద్వాజ్ (Anasuya Bharadwaj) మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. అయితే ఈసారి ఆమె సినిమాల వల్ల కాదు, ఒక అభిమాని చేసిన సంచలన ప్రతిపాదన వల్ల. ఆమె అనుమతి ఇస్తే ఏకంగా అనసూయకు ఒక గుడి (Temple) కడతామని మురళీశర్మ అనే పూజారి, వీరాభిమాని ప్రకటించడం ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఖుష్బూ తరహాలోనే ఆలయ నిర్మాణం?
ఒక ప్రైవేట్ ఇంటర్వ్యూలో మురళీశర్మ మాట్లాడుతూ.. అనసూయ అంటే తనకు అపారమైన గౌరవమని వెల్లడించారు. గతంలో తమిళనాడులో నటి ఖుష్బూకు ఆమె అభిమానులు గుడి కట్టిన తరహాలోనే, అనసూయకు కూడా ఆలయాన్ని నిర్మిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ ఆలయ నిర్మాణం కోసం అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి, ఇటు అనసూయ గారి నుంచి అనుమతి తీసుకుంటామని ఆయన చెప్పారు. ఆమె గనుక గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే వెంటనే నిర్మాణ పనులు ప్రారంభిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
శివాజీ-అనసూయ వివాదంపై స్పందన
ఇటీవల సినీ పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశంగా మారిన నటుడు శివాజీ మరియు అనసూయల మధ్య జరిగిన వివాదంపై కూడా మురళీశర్మ స్పందించారు. ఈ విషయంలో తాను అనసూయ వైపే ఉంటానని, ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలకే తన పూర్తి మద్దతు ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అనసూయ రియాక్షన్ ఎలా ఉండబోతోంది?
సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో తనపై వచ్చే విమర్శలకు లేదా అసాధారణ విషయాలకు అనసూయ చాలా బోల్డ్గా మరియు స్పష్టంగా సమాధానమిస్తుంటుంది. మరి తనపై ఉన్న అభిమానంతో ఏకంగా గుడి కడతామంటున్న ఈ ప్రతిపాదనపై ఆమె ఎలా స్పందిస్తుందోనని నెటిజన్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
గ్లామర్ పాత్రలతోనే కాకుండా, 'రంగస్థలం', 'పుష్ప' వంటి చిత్రాల్లో నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రలతో మెప్పించిన అనసూయకు సోషల్ మీడియాలో భారీ ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఈ 'గుడి' వ్యాఖ్యలు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.