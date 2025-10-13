ఈటీవీ విన్ 4 టేల్స్ మొదలైంది.. మొదటి కథ ది మాస్క్ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది
ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ సంస్థ ఈటీవీ విన్, ఒక విభిన్నమైన కాన్సెప్ట్తో కూడిన ఆంథాలజీ వెబ్ సిరీస్ను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసింది. అదే '4 టేల్స్' – 4 కథలు, 4 భావోద్వేగాలు (ఎమోషన్స్), 4 ఆదివారాలు. సినిమా పరిశ్రమలో కొత్త ప్రతిభను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ఈటీవీ విన్ చేపట్టిన 'కథా సుధ' కార్యక్రమంలో భాగంగా, ఈ వారం '4 టేల్స్' సిరీస్లోని మొట్టమొదటి కథ ‘ది మాస్క్’ ను ప్రీమియర్ చేశారు.
'4 టేల్స్' ట్రైలర్ను అగ్ర దర్శకులు రామ్ గోపాల్ వర్మ (RGV), హరీష్ శంకర్, మరియు ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు జి.వి.ప్రకాష్ కలిసి లాంచ్ చేయడం ఈ సిరీస్కు మరింత హైలైట్గా నిలిచింది.
'ది మాస్క్' కథాంశం:
ఈ కథ క్రికెట్ బెట్టింగ్కు అలవాటుపడి, ఈజీ మనీ కోసం డబ్బు పోగొట్టుకున్న ఒక యువకుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది. అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయిన ఆ యువకుడు, ఆ డబ్బంతా తిరిగి చెల్లించడానికి ఒక ధనవంతుడి ఇంట్లో దొంగతనానికి వెళ్తాడు. ఆ దొంగతనం అతన్ని ఎలాంటి ప్రమాదంలోకి నెట్టింది, అక్కడ అతను ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాడు అనేది ఈ కథాంశం. ఈ చిన్నపాటి ప్లాట్లో సస్పెన్స్, డ్రామా, డార్క్ హ్యూమర్ను జోడించి, దర్శకుడు తెరపై ఒక అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించిన తీరు ప్రశంసనీయం.
'నరుడి బ్రతుకు నటన' చిత్ర దర్శకుడు రిషికేశ్వర్ యోగి సమర్పణలో, కొత్తపల్లి సురేష్ (దర్శకత్వం, నిర్మాణం) ఈ 'ది మాస్క్' చిత్రాన్ని ‘కథా గని పిక్చర్స్’ బ్యానర్ పై నిర్మించారు. ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ / ఆంథాలజీ కథనం ఈ ఆదివారం (అక్టోబర్ 12, 2025) నుండే ఈటీవీ విన్ యాప్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.