ఫిబ్రవరి 6న 'ఎర్రచీర' గ్రాండ్ రిలీజ్: అక్షయ్ కుమార్ సినిమా మా సీన్ కాపీ కొట్టింది - డైరెక్టర్ సుమన్ బాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు!
శ్రీ పద్మాయల ఎంటర్టైన్మెంట్స్ మరియు శ్రీ సుమన్ వెంకటాద్రి ప్రొడక్షన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం “ఎర్రచీర – ది బిగినింగ్”. మదర్ సెంటిమెంట్, హారర్, మరియు యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్తో రూపొందిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 6న భారీ స్థాయిలో విడుదల కానుంది. క్రియేటివ్ స్టార్ సుమన్ బాబు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా ఒక కీలక పాత్రలో నటించారు.
సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా దర్శకుడు సుమన్ బాబు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా..
హైదరాబాద్లోని చింతల్ ప్రాంతంలో తన స్నేహితుడి ఇంటి పక్కన జరిగిన ఒక యదార్థ సంఘటన ఆధారంగా ఈ కథను సిద్ధం చేసినట్లు సుమన్ బాబు తెలిపారు. ఇందులో 20% వాస్తవ సంఘటనలు ఉండగా, మిగిలిన 80% కమర్షియల్ అంశాలతో కల్పితంగా రూపొందించారు.
హనుమాన్ రేంజ్ గ్రాఫిక్స్ కోసం ప్రయత్నం
షూటింగ్ కేవలం 37 రోజుల్లోనే పూర్తయినప్పటికీ, సీజీ (CG) వర్క్ కారణంగా విడుదల ఆలస్యమైందని ఆయన వివరించారు. గ్రాఫిక్స్ క్వాలిటీ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా, 'హనుమాన్' సినిమా తరహా అవుట్పుట్ కోసం మూడు చోట్ల గ్రాఫిక్స్ చేయించినట్లు పేర్కొన్నారు.
ప్రధాన ఆకర్షణలు ఇవే:
నటీనటులు: రాజేంద్ర ప్రసాద్ మనవరాలు బేబీ సాయి తేజస్విని కీలక పాత్రలో నటించగా, కారుణ్య చౌదరి ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. శ్రీరామ్, కమల్ కామరాజు, అజయ్ వంటి దాదాపు 23 మంది ప్రముఖ నటులు ఈ చిత్రంలో ఉన్నారు.
లక్కీ డ్రా - చీరల పంపిణీ: సినిమా ప్రమోషన్ కోసం బి, సి సెంటర్లలో ప్రతి షోకి లక్కీ డ్రా తీసి 10 మంది మహిళా ప్రేక్షకులకు చీరలను బహుమతిగా ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించారు.
ముద్దుల పాట వివాదం: కథా డిమాండ్ మేరకే యూత్ కోసం '36 ముద్దుల కాన్సెప్ట్'తో ఒక పాటను చేర్చామని, అది కమర్షియల్ హంగుల్లో భాగమని స్పష్టం చేశారు.
బాలీవుడ్ కాపీ?: అక్షయ్ కుమార్ సినిమా 'భూత్ బంగ్లా'లోని ఒక షాట్ తమ సినిమా నుండే కాపీ కొట్టారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.