Erra Cheera: ఉత్కంఠకు తెర.. ఫిబ్రవరి 6న 'ఎర్రచీర' విడుదల!

Erra Cheera: బేబి డమరి సమర్పణలో, శ్రీ పద్మాయల ఎంటర్టైన్మెంట్స్ - శ్రీ సుమన్ వెంకటాద్రి ప్రొడక్షన్స్ సంయుక్త నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన హారర్, యాక్షన్, మదర్ సెంటిమెంట్ చిత్రం "ఎర్రచీర" విడుదల తేదీ ఖరారైంది.

Erra Cheera: బేబి డమరి సమర్పణలో, శ్రీ పద్మాయల ఎంటర్టైన్మెంట్స్ - శ్రీ సుమన్ వెంకటాద్రి ప్రొడక్షన్స్ సంయుక్త నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన హారర్, యాక్షన్, మదర్ సెంటిమెంట్ చిత్రం "ఎర్రచీర" విడుదల తేదీ ఖరారైంది. ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. ఈ సినిమాలో ప్రముఖ నటుడు రాజేంద్రప్రసాద్ ముద్దుల మనవరాలు, బేబీ సాయి తేజస్విని ఒక ముఖ్య పాత్రలో నటించడం విశేషం.

హారర్ సన్నివేశాలు అధికం: 'A' సర్టిఫికెట్ జారీ

ఈ చిత్రానికి కథ, దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషించిన సుమన్ బాబు మాట్లాడుతూ, "కొన్ని సినిమాల అనుభూతిని పూర్తిగా పొందాలంటే వాటిని థియేటర్‌లోనే చూడాలి. మా 'ఎర్రచీర' సినిమా కూడా అలాంటిదే. ఇందులో ఉన్న సౌండింగ్, విజువలైజేషన్ ప్రేక్షకులకు థియేటర్‌లో ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది" అని తెలిపారు.

అయితే, సినిమాలో హారర్ సన్నివేశాలు అధికంగా, ఉత్కంఠభరితంగా ఉండటం వల్ల సెన్సార్ బోర్డు ఈ సినిమాకు 'A' సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు సుమన్ బాబు, "హార్ట్ పేషెంట్స్ ఈ సినిమాను చూడటానికి వచ్చేటప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి" అని సూచించారు.

ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్, క్లైమాక్స్ హైలైట్: నిర్మాత ఎన్. వి. వి. సుబ్బారెడ్డి

చిత్ర నిర్మాతల్లో ఒకరైన ఎన్. వి. వి. సుబ్బారెడ్డి (సుభాష్) మాట్లాడుతూ, "మా 'ఎర్రచీర' కంటెంట్ డివోషనల్ టచ్‌తో కూడిన సినిమా. ఇందులో ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ మరియు క్లైమాక్స్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసే విధంగా హైలైట్‌గా నిలుస్తాయి" అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఫిబ్రవరి 6న విడుదల కాబోతున్న ఈ చిత్రం హారర్ ప్రియులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.

