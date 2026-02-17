Disha Patani: ఏంటి ఈ హీరోయిన్ కట్టిన చీర అన్ని లక్షలా..? అంతలా ఏముందబ్బా..!
Disha Patani: బాలీవుడ్ వెండితెరపై తన అందచందాలతో మాయ చేసే దిశా పటాని, తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక విజువల్ వండర్ను ఆవిష్కరించింది. ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ ప్రయోగాలు చేసే ఈ బ్యూటీ, ఈసారి సంప్రదాయానికి ఆధునికతను జోడించి నెటిజన్ల ఫోన్ స్క్రీన్లను హ్యాంగ్ అయ్యేలా చేసింది.
ప్రముఖ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ తరుణ్ తహిలియాని రూపొందించిన ఎర్రటి రంగు చీరలో దిశా మెరిసిపోయింది. సాధారణంగా చీర అంటే బ్లౌజ్ ఉంటుంది, కానీ దిశా మాత్రం దానిని ఒక కోర్సెట్ టాప్తో జత చేసి సరికొత్త ట్రెండ్కు తెరలేపింది. కాంజీవరం కళా వైభవం ఉట్టిపడేలా ఉన్న ఈ డ్రెస్ ధర వింటే ఎవరైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే. అక్షరాలా రూ. 5.58 లక్షల విలువైన ఈ చీర ధరతో ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ హాయిగా కొత్త కారు కొనేయొచ్చు.
భారీ దుస్తులు ధరించినప్పుడు మేకప్ ఎలా ఉండాలో దిశాను చూసి నేర్చుకోవాలి. కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ నుంచి సేకరించిన గోల్డెన్ ఇయర్ రింగ్స్, సింపుల్ నెక్లెస్తో తన రూపాన్ని ముగించింది. జుట్టును తేలికగా అల్లి, మేకప్ను నేచురల్గా ఉంచడం ద్వారా అందరి దృష్టి ఆ ఎర్రటి చీరపైనే ఉండేలా జాగ్రత్త పడింది. ‘ఆషిక్ కీ కాలనీ’ పాటను బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెట్టి ఆమె షేర్ చేసిన ఈ ఫోటోలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను ఊపేస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం దిశా పటాని, షాహిద్ కపూర్ సరసన ఓ రోమియో చిత్రంలో నటిస్తోంది. విశాల్ భరద్వాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగానే ఆమె ఈ స్థాయిలో గ్లామర్ విందు చేస్తోంది. కేవలం గ్లామర్ మాత్రమే కాదు, నటనలోనూ తనదైన ముద్ర వేసేందుకు దిశా సిద్ధమవుతోంది.
ఫ్యాషన్ విషయంలో దిశా పటాని ఎప్పుడూ సేఫ్ గేమ్ ఆడదు. అందుకే ఆమె ఏం ధరించినా అది ఒక సెన్సేషన్ అవుతుంది. ఈ రెడ్ కార్పెట్ లుక్ కేవలం ఫ్యాషన్ మాత్రమే కాదు, ఒక అద్భుతమైన ఫ్యాషన్ థియేటర్ అని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు.