Director Atlee : డైరెక్టర్ అట్లీ మరోసారి తండ్రి కాబోతున్నారు; మనసు గెలుచుకున్న ఫ్యామిలీ ఫోటోషూట్, సమంత మరియు కీర్తి సురేష్ల శుభాకాంక్షలు
డైరెక్టర్ అట్లీ మరియు ఆయన భార్య ప్రియ రెండో సంతానం కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు ఒక హృదయాన్ని హత్తుకునే కుటుంబ ఫోటోషూట్తో ప్రకటించారు. ఈ శుభవార్తపై సమంత, కీర్తి సురేష్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ వేడుకల వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చారు.
'జవాన్' చిత్రంతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ దర్శకుడు అట్లీ ఇంట త్వరలో పండంటి బిడ్డ రాబోతున్నారు. అట్లీ మరియు ఆయన భార్య ప్రియ తమ రెండో బిడ్డ కోసం సిద్ధమవుతున్నట్లు ప్రకటిస్తూ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన అందమైన ఫ్యామిలీ ఫోటోషూట్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
భావోద్వేగభరితమైన ఫ్యామిలీ ఫోటోషూట్
అట్లీ మరియు ప్రియ తమ ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఈ సంతోషకరమైన వార్తను పంచుకున్నారు. మెహందీ-గ్రీన్ కలర్ డ్రెస్ ధరించిన ప్రియ గర్భవతిగా మెరిసిపోతుండగా, అట్లీ ఆమె పక్కన ఎంతో ఉత్సాహంగా, ప్రేమగా కనిపించారు.
అందరినీ ఆకట్టుకున్న విషయం ఏమిటంటే, వారి కుమారుడు మీర్ (Meer) "పెద్దన్నయ్య" (big brother) హోదాలో ఫోటోలకు ఫోజులివ్వడం. దీనికి తోడు, వారి పెంపుడు జంతువులు బెక్కీ, యుకీ, చాకీ, కాఫీ మరియు గూఫీలు కూడా ఈ ఫోటోషూట్లో భాగమై అభిమానుల మనసు గెలుచుకున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా ప్రియ ఒక భావోద్వేగభరితమైన సందేశాన్ని పంచుకున్నారు: "మా ఇల్లు మునుపటి కంటే మరింత ప్రకాశవంతంగా మారబోతోంది. అవును, మేము మళ్లీ తల్లిదండ్రులం కాబోతున్నాము. మీ అందరి ప్రేమ, ప్రార్థనలు మరియు ఆశీస్సులు మాకు కావాలి."
సమంత మరియు కీర్తి సురేష్ల ప్రేమ
ఈ జంటకు సెలబ్రిటీల నుండి, అభిమానుల నుండి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి. నటి సమంత "చాలా బాగుంది... నా ప్రియమైన మమ్మీకి అభినందనలు" అని కామెంట్ చేయగా, కీర్తి సురేష్ హార్ట్ ఎమోజీలతో తన సంతోషాన్ని వ్యక్తపరిచారు.
రెండో బిడ్డ కోసం నిరీక్షణ
అట్లీ మరియు ప్రియ 2014లో వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లయిన ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత, జనవరి 31, 2023న వారికి మొదటి సంతానంగా మీర్ జన్మించాడు. ఇప్పుడు ఈ కుటుంబంలోకి మరో చిన్నారి రాబోతుండటంతో ఆ సంతోషం రెట్టింపు కానుంది.
ఆకాశమే హద్దుగా అట్లీ కెరీర్
కెరీర్ విషయానికి వస్తే, షారుఖ్ ఖాన్తో తీసిన 'జవాన్' సినిమా భారీ విజయాన్ని అందుకోవడంతో అట్లీ ప్రస్తుతం అగ్ర దర్శకుల జాబితాలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ మరియు దీపికా పదుకొనే ప్రధాన పాత్రల్లో 'AA22' (తాత్కాలిక పేరు) అనే భారీ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ మూవీ ప్రాజెక్టులో బిజీగా ఉన్నారు. 'పుష్ప 2' తర్వాత అల్లు అర్జున్ నటిస్తున్న తదుపరి చిత్రం కావడంతో, ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పాత రికార్డులను తిరగరాస్తుందని అభిమానులు భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు.