NTR: వార్ 2 దెబ్బకు ఆగిపోయిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్, యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ కాంబో మూవీ ?
NTR: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన తొలి హిందీ చిత్రం వార్ 2 ఇటీవల విడుదలైంది.
NTR: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన తొలి హిందీ చిత్రం వార్ 2 ఇటీవల విడుదలైంది. ఈ చిత్రాన్ని యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించింది. ఈ సినిమాతో పాటు భవిష్యత్తులో చేయబోయే ప్రాజెక్టుల కోసం కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ నిర్మాణ సంస్థతో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే, వార్ 2 సినిమా ఆశించిన విజయం సాధించకపోవడంతో, తదుపరి సినిమాను ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేసుకున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. అసలు ఈ విషయం వెనుక ఉన్న కారణాలు ఏంటి? పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.
యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ వార్ 2 సినిమాపై భారీగా ఆశలు పెట్టుకుంది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన తొలి బాలీవుడ్ చిత్రం కావడంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. ఈ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే సినిమాను భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. కానీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో వసూళ్లు రాకపోవడంతో యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ సంస్థ నిరాశకు లోనైనట్లు తెలుస్తోంది.
వార్ 2 సినిమా కోసం యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ సుమారు రూ. 450 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. అయితే, ఈ సినిమా వల్ల నిర్మాతలకు దాదాపు రూ. 50 నుంచి 60 కోట్ల వరకు నష్టం వచ్చి ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో వెంటనే కొత్త సినిమాను ప్రారంభించడం సరైన నిర్ణయం కాదని యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ భావించినట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. అందుకే, తాత్కాలికంగా ఆ ప్రాజెక్టులను పక్కన పెట్టారని సమాచారం.
మరికొన్ని నివేదికల ప్రకారం, బాలీవుడ్ ప్రాజెక్టులను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్వయంగా పక్కన పెట్టారని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆయన తెలుగులో ఒప్పుకున్న సినిమాలను పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. అందువల్ల, హిందీ సినిమాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదని అంటున్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటిస్తున్న చిత్రం భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతోంది. ఆ సినిమాపై అభిమానులకు కూడా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. దాని తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ 'దేవర 2' సినిమా పనుల్లో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది. ఈ సినిమాలు పూర్తయ్యాక మాత్రమే ఆయన హిందీ ప్రాజెక్టులపై దృష్టి పెడతారని సమాచారం.