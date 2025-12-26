  • Menu
Dhurandhar box office collection ధురంధర్ బాక్సాఫీస్ ప్రభంజనం: పండగ వేళ రూ. 900 కోట్ల మార్కును దాటిన వసూళ్లు!

Highlights

రణవీర్ సింగ్ నటించిన గూఢచారి థ్రిల్లర్‌కు క్రిస్మస్ పండుగ భారీ బూస్ట్ ఇచ్చింది. డే 21న ఈ సినిమా రూ. 26 కోట్లు వసూలు చేసి, భారతదేశంలో మొత్తం కలెక్షన్‌ను రూ. 633.5 కోట్లకు తీసుకెళ్లింది. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా ఆదాయం ఇప్పటికే రూ. 900 కోట్ల మార్క్‌ను దాటింది.

సినిమా కంటెంట్ బాగుంటే భారీ ప్రచార ఆర్భాటాలు అవసరం లేదని 'ధురంధర్' నిరూపిస్తోంది. విడుదలైనప్పటి నుండి నిలకడగా రాణిస్తున్న ఈ చిత్రం, తాజాగా క్రిస్మస్ సెలవు దినాన అద్భుతమైన వసూళ్లను సాధించి బాక్సాఫీస్ వద్ద తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది.

రికార్డు స్థాయిలో వసూళ్లు

ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఈ గురువారం (క్రిస్మస్) నాటికి కలెక్షన్లు గణనీయంగా పెరిగాయి. డిసెంబర్ 25న ఈ చిత్రం ఏకంగా ₹26 కోట్లు వసూలు చేసింది, ఇది గత పనిదినాల కంటే చాలా ఎక్కువ. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో నికర వసూళ్లు (India Net) ₹633.50 కోట్లకు చేరుకోగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా ఇప్పటికే ₹900 కోట్ల మైలురాయిని దాటేసింది.

ఈ చిత్ర ప్రదర్శన ప్రారంభం నుండి అత్యంత స్థిరంగా ఉంది:

  • మొదటి వారం: ₹207.25 కోట్లు
  • రెండవ వారం: ₹253.25 కోట్లు
  • మూడవ వీకెండ్ గరిష్ఠం (ఆదివారం): సుమారు ₹38.5 కోట్లు
  • 21వ రోజు (క్రిస్మస్): ₹26 కోట్లు

డిసెంబర్ 25న హిందీ వెర్షన్‌లో 46.5% ఆక్యుపెన్సీ నమోదు కావడం, పండుగ వేళ ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకులకున్న ఆసక్తిని స్పష్టం చేస్తోంది.

ప్రచారం తక్కువ.. ప్రభావం ఎక్కువ

'ధురంధర్' విజయానికి ప్రధాన కారణం సినిమాలోని బలమైన కంటెంట్. మేకర్స్ అతిగా ప్రచారం చేయకుండా కేవలం కంటెంట్‌పైనే నమ్మకం ఉంచారు. నటీనటుల అద్భుత ప్రదర్శన, అద్భుతంగా తెరకెక్కించిన యాక్షన్ సన్నివేశాలు మరియు ఉత్కంఠభరితమైన కథ సినిమాను మౌత్ టాక్ (Word of mouth) ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాయి.

ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్, రాకేష్ బేడి మరియు సారా అర్జున్ వంటి భారీ తారాగణం నటించారు. ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్‌లోని ల్యారీ టౌన్‌లోని ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్‌లోకి చొరబడే ఇండియన్ స్పై (గూఢచారి) పాత్రలో రణవీర్ సింగ్ తన నటనతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

తదుపరి విశేషాలు: 'ధురంధర్ 2' సిద్ధం!

ఈ సినిమా సాధించిన ఘనవిజయం రికార్డు పుస్తకాల్లో కొత్త అధ్యాయాలను రాస్తోంది. అభిమానులకు మరో తీపి కబురు ఏమిటంటే, ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా 'ధురంధర్ 2'ను ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఇది మార్చి 19, 2026న విడుదల కానుంది.

ప్రస్తుతం 'ధురంధర్' పండుగ ఉత్సాహంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద తన జైత్రయాత్రను కొనసాగిస్తోంది. ఒక గొప్ప కథాంశం వెండితెరపై ప్రేక్షకులను ఎలా మంత్రముగ్ధులను చేయగలదో ఈ చిత్రం మరోసారి నిరూపించింది.

