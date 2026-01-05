Dhurandhar: ధురంధర్ రూ.1200 కోట్ల క్లబ్లో చేరిక ... కేజీఎఫ్-2 రికార్డు బద్ధలు
రణవీర్ సింగ్ నటించిన ‘ధురంధర్’ విడుదలైన 31 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1207 కోట్ల వసూళ్లు సాధించి కేజీఎఫ్-2 రికార్డును అధిగమించింది.
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన స్పై థ్రిల్లర్ ‘ధురంధర్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. విడుదలైన 31 రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1207 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి, రూ.1200 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. ఈ ఘనత సాధించిన ఐదో భారతీయ చిత్రంగా ‘ధురంధర్’ చరిత్రలో నిలిచింది.
ఈ క్రమంలో కన్నడ బ్లాక్బస్టర్ ‘కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2’ సాధించిన రూ.1200 కోట్ల లైఫ్టైమ్ వసూళ్ల రికార్డును ధురంధర్ అధిగమించింది. భారత్ నుంచి అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల జాబితాలో ఇది ప్రస్తుతం ఐదో స్థానానికి చేరుకుంది. ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం, ఈ చిత్రం త్వరలోనే ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ (రూ.1230 కోట్లు) వసూళ్ల రికార్డును సవాల్ చేసే అవకాశముంది.
ఐదో వీకెండ్లోనూ ధురంధర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించింది. మూడు రోజుల్లో దేశీయంగా రూ.33 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించడంతో మొత్తం నెట్ కలెక్షన్లు రూ.772.25 కోట్లకు చేరాయి. అదే సమయంలో దేశీయ గ్రాస్ వసూళ్లు రూ.926.7 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. ‘అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్’ వంటి హాలీవుడ్ భారీ చిత్రాల నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురైనా, ధురంధర్ నంబర్ వన్ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడం విశేషంగా మారింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈ చిత్రం ఇప్పటివరకు 31 మిలియన్ డాలర్ల వసూళ్లు సాధించింది. మధ్యప్రాచ్య దేశాల్లో ప్రదర్శనకు పరిమితులు విధించకపోయి ఉంటే, మరో 10 మిలియన్ డాలర్లు అదనంగా వచ్చేవని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ అడ్డంకుల మధ్యనూ ధురంధర్ టాప్-10 అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రాల జాబితాలో స్థానం సంపాదించింది.
రణవీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రంలో ఆయన ‘హంజా’ అనే భారతీయ గూఢచారిగా కనిపించారు. కరాచీ కేంద్రంగా పనిచేసే ఉగ్రవాద నెట్వర్క్ను ఛేదించే మిషన్ నేపథ్యంలో కథ సాగుతుంది. అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ను ఈ ఏడాది మార్చిలో విడుదల చేసేందుకు నిర్మాతలు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం.