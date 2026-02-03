Dhurandhar 2 Teaser: యాక్షన్ మోడ్లోకి 'ధురంధర్'.. ఆకట్టుకుంటున్న సీక్వెల్ టీజర్!
Dhurandhar 2 Teaser: బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకున్న యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'ధురంధర్'కు సీక్వెల్ సిద్ధమైంది.
Dhurandhar 2 Teaser: బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకున్న యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'ధురంధర్'కు సీక్వెల్ సిద్ధమైంది. తాజాగా 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' (Dhurandhar 2) టీజర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. మొదటి భాగం సృష్టించిన ఇంపాక్ట్తో ఈ సీక్వెల్పై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
'ధురంధర్' మొదటి భాగం కేవలం హిందీలో మాత్రమే విడుదలై విజయం సాధించగా, సీక్వెల్ 'ధురంధర్ 2'ను తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేయబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మార్చి 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు టీజర్ ద్వారా ప్రకటించారు.
టీజర్లో అదిరిపోయే యాక్షన్ సీక్వెన్సులు, పవర్ఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమా రేంజ్ను పెంచేలా ఉన్నాయి. ప్రతీకారం (Revenge) అనే కాన్సెప్ట్తో వస్తున్న ఈ సినిమా మొదటి భాగం కంటే రెట్టింపు యాక్షన్తో అలరించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.