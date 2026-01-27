Devara 2 : ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్కు పూనకాలే.. దేవర 2 ఫిక్స్..షూటింగ్ డేట్ వచ్చేసింది
Devara 2 : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పించే వార్త వచ్చేసింది. మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ మాస్ హిట్ గా నిలిచిన దేవర చిత్రానికి సీక్వెల్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాన్స్కు నిర్మాత మిక్కిలినేని సుధాకర్ అదిరిపోయే క్లారిటీ ఇచ్చారు. గత కొన్నాళ్లుగా దేవర 2 సినిమా ఆగిపోయిందంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న పుకార్లకు ఈ అప్డేట్తో ఒక్కసారిగా తెరపడింది. సముద్రపు అలల మీద దేవర చేసిన యుద్ధం మళ్ళీ మొదలవ్వబోతోంది.
దర్శకుడు కొరటాల శివ తెరకెక్కించిన దేవర: పార్ట్ 1 2024లో విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట సాగించింది. దాదాపు రూ.450 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి ఎన్టీఆర్ సోలో స్టామినాను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది. అయితే ఈ సినిమా ముగింపులో పార్ట్ 2 ఉంటుందని హింట్ ఇచ్చినప్పటికీ, ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ వరుసగా వార్ 2, ప్రశాంత్ నీల్ తో డ్రాగన్ సినిమాల్లో బిజీ అవ్వడంతో దేవర సీక్వెల్ పై సందిగ్ధం నెలకొంది. ఈ క్రమంలో సినిమా ఆగిపోయిందని నెటిజన్లు ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టారు.
తాజాగా నందిగామలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నిర్మాత మిక్కిలినేని సుధాకర్ను ఫ్యాన్స్ దేవర 2 గురించి అడగగా, ఆయన సంతోషకరమైన వార్త చెప్పారు. ఈ ఏడాది మే నెల నుంచి దేవర 2 రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, అంతా అనుకున్నట్లు జరిగితే 2027 ఏడాది చివరలో ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తామని డేట్ తో సహా హింట్ ఇచ్చారు. దీంతో తారక్ అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.
ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ తన తదుపరి చిత్రం డ్రాగన్ షూటింగ్ను దాదాపు పూర్తి చేశారు. కన్నడ దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ఈ చిత్రాన్ని ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ పై కూడా త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. డ్రాగన్ తర్వాత ఎన్టీఆర్ పూర్తిస్థాయిలో దేవర 2 మీద దృష్టి పెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పార్ట్ 1లో జూనియర్ దేవర (వర), యతి పాత్రల మధ్య ఉన్న సస్పెన్స్ పార్ట్ 2లో వీడనుండటంతో కథపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
దేవర సీక్వెల్ కోసం భారీ బడ్జెట్ను కేటాయించినట్లు సమాచారం. పార్ట్ 1లో సముద్రపు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లు హైలైట్ అవ్వగా, పార్ట్ 2లో అంతకు మించిన మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఉండబోతున్నాయట. ఎన్టీఆర్ కెరీర్ లోనే ఇది అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ కావడంతో కొరటాల శివ స్క్రిప్ట్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అన్నీ కుదిరితే 2027 టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద దేవర సునామీ మళ్ళీ కనిపించడం ఖాయం.