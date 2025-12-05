Akhanda 2 Postpone: అఖండ-2 సినిమా రిలీజ్పై స్పందించిన నిర్మాత సురేశ్ బాబు
Akhanda 2 Postpone: ఆఖండ-2 సినిమా రిలీజుపై ప్రముఖ నిర్మాత డి.సురేష్బాబు స్పందించారు. అఖండ 2 సినిమా పెనాన్షియల్ ఇష్యూ సాల్వ్ అవుతుందన్నారు. గతంలోనూ చివరి నిమిషంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు కొన్ని సినిమాలకు వచ్చాయి. ఏరోస్ సంస్థతో తమకు ఎలాంటి డీలింగ్స్ ఉన్నాయో.. అవి బయటికి వివరించలేమన్నారు. 28 కోట్ల బకాయిలా.. అంతకంటే ఎక్కువా అన్నది పక్కనపెడితే... ఈరోజే అఖండ-2 ఇష్యూ సాల్వ్ అతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
