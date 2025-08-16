Coolie vs War 2: కూలీ, వార్ 2 వసూళ్ల సునామీ.. తొలి రెండ్రోజుల్లోనే ఊహించని కలెక్షన్లు
Coolie vs War 2: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఆగస్టు 14న విడుదలైన కూలీ, వార్ 2 సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ రెండు సినిమాలపై అభిమానులకు భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే, విశ్లేషకుల నుంచి ఈ సినిమాలకు మిశ్రమ స్పందన మాత్రమే లభించింది. అయినప్పటికీ, కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ఈ రెండు సినిమాలు వంద కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
రజనీకాంత్ కూలీ వసూళ్ల సునామీ
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన కూలీ సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైంది. రజనీకాంత్తో పాటు నాగార్జున, అమీర్ ఖాన్, ఉపేంద్ర వంటి స్టార్ యాక్టర్స్ ఈ సినిమాలో భాగం కావడంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. ఆగస్టు 14న విడుదలైన ఈ సినిమా తొలి రోజు రూ.65 కోట్లు వసూలు చేసి అద్భుతమైన ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. అయితే, రెండో రోజు (ఆగస్టు 15) వసూళ్లు కాస్త తగ్గి, రూ.53.50 కోట్లు సాధించింది. దీంతో రెండు రోజుల్లో సినిమా మొత్తం వసూళ్లు రూ.118.50 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. టికెట్ ధరలు ఎక్కువగా ఉండటం, రజనీకాంత్ అభిమానుల అశేష ఆదరణతో సినిమా ఈ స్థాయి వసూళ్లు సాధించింది. ఇదే దూకుడు కొనసాగితే కూలీ సినిమా సులభంగా రూ.200 కోట్ల క్లబ్లో చేరే అవకాశం ఉంది.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వార్ 2 కళ్లు చెదిరే వసూళ్లు
వార్ 2 సినిమాకు చాలామంది విశ్లేషకుల నుంచి నెగిటివ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. కానీ, ఆ విమర్శలను పట్టించుకోకుండా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు థియేటర్లకు పోటెత్తారు. ఈ సినిమా తొలి రోజు రూ.51.50 కోట్లు వసూలు చేయగా, రెండో రోజు వసూళ్లు పెరిగి రూ.56.50 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. దీంతో రెండు రోజుల్లో వార్ 2 మొత్తం వసూళ్లు రూ.108 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. జూనియర్ ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్, కియారా అద్వానీ వంటి భారీ తారాగణం ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం. నెగిటివ్ రివ్యూలు ఉన్నప్పటికీ సినిమా ఈ స్థాయిలో వసూళ్లు సాధించడం నిజంగా గొప్ప విషయం. ఈ సినిమా కూడా రూ.200 కోట్ల క్లబ్లోకి సునాయాసంగా ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది.
కూలీ, వార్ 2 సినిమాలు రెండూ ఒకే రోజున విడుదలైనా, బాక్సాఫీస్ వద్ద వాటి మధ్య గట్టి పోటీ కనిపించింది. రెండు సినిమాలూ రెండు రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల మార్కును దాటడం విశేషం. ఈ అద్భుతమైన వసూళ్లు రాబోయే రోజుల్లో కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. రాబోయే వారం రోజుల్లో ఈ రెండు సినిమాలు రూ.200 కోట్ల క్లబ్లోకి చేరి, కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తాయని సినీ ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.