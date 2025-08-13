Coolie : రజనీకాంత్ కూలీకి షాకింగ్ టికెట్ ధరలు.. చెన్నైకి, బెంగళూరుకు మధ్య ఇంత వ్యత్యాసం ఎందుకు?
Coolie : సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సినిమాలు అంటే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల సునామీ సృష్టించడం సాధారణం. ఇప్పుడు ఆయన అభిమానులు కూలీ సినిమా విడుదల కోసం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది, ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టిస్తుంది అని అందరూ ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. అయితే, సినిమా విడుదల కాకముందే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ల ద్వారా ఈ సినిమా రూ.75 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, రూ.100 కోట్ల క్లబ్లోకి అడుగుపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ భారీ వసూళ్లకు ఒక ముఖ్య కారణం టికెట్ ధరలు. అయితే, ఈ టికెట్ ధరలు ఒకేలా ఉండకుండా చెన్నైకి, బెంగళూరుకు మధ్య భారీ వ్యత్యాసం ఉండటం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న కూలీ సినిమాను కళానిధి మారన్ అత్యధిక బడ్జెట్తో నిర్మించారు. కన్నడ, తెలుగు భాషల నుంచి పాన్-ఇండియా సినిమాలు వస్తున్నప్పటికీ, తమిళంలో పాన్-ఇండియా సినిమాలు రావడం లేదన్న లోటును పూడ్చాలని ఆయన భావిస్తున్నారు. అందుకే కూలీ సినిమాను పాన్-ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. సినిమాపై అంచనాలు పెరిగిన కొద్దీ, టికెట్ ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి.
కూలీ సినిమాను చెన్నైలో భారీగా విడుదల చేస్తున్నారు. చెన్నైలోని చాలా మల్టీప్లెక్స్లలో టికెట్ ధర రూ.183 నుండి రూ.190 వరకు ఉంది, ఏ థియేటర్లోనూ రూ.200 దాటలేదు. కానీ, బెంగళూరులోని థియేటర్లలో ఈ ధరలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలోనే టికెట్ ధరలు రూ.250-రూ.300 వరకు ఉన్నాయి. ఇక మల్టీప్లెక్స్లలో టికెట్ ధర రూ.400 నుంచి మొదలై, కొన్ని చోట్ల రూ.500,600, లేదా 1000 వరకు కూడా ఉంది. ఈ ధరలు సామాన్య ప్రేక్షకులకు అందుబాటులో లేని విధంగా ఉన్నాయి.
ఒకవైపు టికెట్ ధరలు అధికారికంగానే ఎక్కువగా ఉండగా, మరోవైపు బ్లాక్ మార్కెట్లో టికెట్లు ఇంకా అధిక ధరకు అమ్ముడవుతున్నాయి. ఒక నివేదిక ప్రకారం కూలీ సినిమా బ్లాక్ టికెట్ ధర రూ.4500 వరకు అమ్ముడైంది. ఇది చూసి, ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం ముగ్గురు సభ్యులు సినిమా చూడాలంటే, సుమారు రూ.1500 ఖర్చు అవుతుందని, ఆ డబ్బుతో ఒక వారం పాటు ఇంటికి కావాల్సిన సరుకులు కొనుగోలు చేయొచ్చని చాలామంది చర్చించుకుంటున్నారు.
సాధారణంగా ఒక సినిమాకు ఎక్కువ అంచనాలు ఉన్నప్పుడు, థియేటర్ యజమానులు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు తొలి వారం వసూళ్లను పెంచుకోవడానికి టికెట్ ధరలను పెంచుతారు. పాన్ ఇండియా సినిమా కావడం, బెంగళూరులో రజనీకాంత్కు ఉన్న ఫాలోయింగ్ కారణంగా ఈ ధరలు పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ధరల పెరుగుదల వల్లనే అడ్వాన్స్ బుకింగ్లో రూ.75 కోట్ల కలెక్షన్ సాధ్యమైందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.