  • Menu
Home  > సినిమా

Mega Victory Mass Song: 'ఏంటి బాసూ సంగతి.. అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి!'.. చిరు-వెంకీల ‘మెగా విక్టరీ’ సాంగ్ వచ్చేసింది!

Mega Victory Mass Song: ఏంటి బాసూ సంగతి.. అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి!.. చిరు-వెంకీల ‘మెగా విక్టరీ’ సాంగ్ వచ్చేసింది!
x

Mega Victory Mass Song: 'ఏంటి బాసూ సంగతి.. అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి!'.. చిరు-వెంకీల ‘మెగా విక్టరీ’ సాంగ్ వచ్చేసింది!

Highlights

Mega Victory Mass Song: సంక్రాంతి రేసులో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్‌ గారు' సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

Mega Victory Mass Song: సంక్రాంతి రేసులో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్‌ గారు' సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ‘ఆర్ యూ రెడీ’ (Mega Victory Mass Song) అంటూ సాగే మాస్ సాంగ్‌ను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది.

పాట హైలైట్స్:

ఈ పాటలో చిరంజీవి స్టైల్, వెంకటేష్ టైమింగ్ ఒకే ఫ్రేమ్‌లో చూడటం అభిమానులకు కనువిందుగా ఉంది. వెంకటేష్ ఈ సినిమాలో కీలకమైన అతిథి పాత్రలో మెరవబోతున్నారు. ‘ఏంటి బాసూ సంగతీ.. అదిరిపోద్దీ సంక్రాంతీ.., ఏంటి వెంకీ సంగతీ.. ఇరగతీద్దాం సంక్రాంతీ..’ అంటూ సాగే ఈ పాటను ప్రముఖ గీత రచయిత కాసర్ల శ్యామ్ రాశారు. మాస్ ఎలిమెంట్స్ మరియు ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ మిక్స్ చేయడంలో దిట్ట అయిన అనిల్ రావిపూడి, ఈ పాటను వెండితెరపై మరింత కలర్‌ఫుల్‌గా చూపించబోతున్నారు.

సంక్రాంతి రిలీజ్:

సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న ఈ సినిమా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. చిరంజీవి కెరీర్‌లో ఈ చిత్రం మరో విభిన్నమైన ఎంటర్‌టైనర్‌గా నిలుస్తుందని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. చాలా కాలం తర్వాత ఇద్దరు సీనియర్ స్టార్ హీరోలు కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం ట్రేడ్ వర్గాల్లో కూడా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.


Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick