OG: పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఓజీ’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. గెస్ట్ ఎవరో తెలుసా?
OG: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు ఇది నిజంగా పండుగ వార్త. సెప్టెంబర్ 25న విడుదల కాబోతున్న పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం 'ఓజీ' ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నట్లు తెలుస్తోంది. సుజిత్ దర్శకత్వంలో డివివి దానయ్య నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
అంచనాలు పెంచుతున్న 'ఓజీ'
'ఓజీ' గ్లింప్స్కు ఇప్పటికే అభిమానుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. థమన్ అందించిన సంగీతం, ముఖ్యంగా 'పవర్ స్టార్మ్' మరియు 'సువ్వి సువ్వి' పాటలు చార్ట్బస్టర్గా నిలిచాయి. పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సినిమాతో మరోసారి తన మాస్ స్టామినాను నిరూపించుకుంటారని అభిమానులు గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ సరసన ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. కలకత్తా బ్యాక్డ్రాప్లో గ్యాంగ్స్టర్ కథాంశంతో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది.
విజయవాడలో గ్రాండ్ ఈవెంట్
చిత్ర బృందం విజయవాడలో గ్రాండ్గా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ వేడుకకు చిరంజీవి రావడం పట్ల మెగా, పవర్ స్టార్ అభిమానుల్లో ఉత్సాహం రెట్టింపవుతోంది. అన్నదమ్ములిద్దరూ ఒకే వేదికపైకి రావడం ఫ్యాన్స్కు చాలా రోజుల తర్వాత లభించే అరుదైన అవకాశం. పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా తన బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూనే, సినిమా షూటింగ్లను కూడా పూర్తి చేస్తున్నారు.
ఈవెంట్కు చిరంజీవి హాజరైతే, **'ఓజీ'**పై ఉన్న అంచనాలు మరింతగా పెరుగుతాయని, ఇది సినిమా కలెక్షన్స్పై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.