Chiru vs Stars: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న చిరంజీవి కామెంట్స్! ఇతర హీరోలపై మెగాస్టార్ ప్రేమ!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ కలిసి నటించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్' ఈ సంక్రాంతికి విడుదలవుతోంది. సినిమా విశేషాలు, ట్రైలర్ మరియు చిరు స్పెషల్ విషెస్ ఇక్కడ చూడండి.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ కలయికలో అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందిన కామెడీ-యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'మన శంకర వరప్రసాద్' ఈ సంక్రాంతికి గ్రాండ్ రిలీజ్కు సిద్ధమవుతోంది.
ఈ చిత్ర ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో చిరంజీవి ఇతర తెలుగు హీరోలైన ప్రభాస్, రవితేజ, శర్వానంద్ మరియు నవీన్ పొలిశెట్టి సినిమాల గురించి తన అభిప్రాయాలను పంచుకోవడమే కాకుండా, పరిశ్రమ మొత్తానికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
సంక్రాంతి విడుదల మరియు నటీనటులు
షైన్ స్క్రీన్స్ మరియు గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో నయనతార కథానాయికగా నటించగా, అర్చన ఈ ప్రాజెక్ట్కు సమర్పకురాలిగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
- విడుదల తేదీ: జనవరి 12, 2026 (సంక్రాంతి కానుకగా)
- దర్శకత్వం: అనిల్ రావిపూడి
- నటీనటులు: చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్, నయనతార
ఈ సినిమా ట్రైలర్ మరియు పాటలు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడంతో, సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
సహచర నటులకు చిరంజీవి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు
ఈవెంట్ సందర్భంగా చిరంజీవి మాట్లాడుతూ:
“మెగా అభిమానులందరికీ నా నమస్కారాలు. అందరికీ నూతన సంవత్సర మరియు ముందస్తు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు! ఈ పండుగ 'మన శంకర వరప్రసాద్'కే కాకుండా మొత్తం తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకు విజయాన్ని అందించాలని కోరుకుంటున్నాను.”
ఆయన ఇంకా ఇలా అన్నారు:
“ప్రభాస్ నటిస్తున్న ‘రాజా సాబ్’, నా తమ్ముడు రవితేజ సినిమా, శర్వానంద్ ‘నారి నారి’, మరియు నన్ను తన గురువుగా భావించే నవీన్ పొలిశెట్టి సినిమాలు.. ఈ సంక్రాంతికి విడుదలవుతున్న మీ అందరి సినిమాలు సూపర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. తెలుగు సినీ పరిశ్రమ వర్ధిల్లాలి.”
పర్ఫెక్ట్ సంక్రాంతి మూవీ
ప్రేక్షకుల ఆదరణపై చిరంజీవి తన నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ:
“ప్రేక్షకులు ఖచ్చితంగా విజయాన్ని అందిస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఈ సంక్రాంతికి వస్తున్న ప్రతి సినిమా ప్రత్యేకమైనది. థియేటర్లకు వెళ్లి సినిమాలను చూసి ఆనందించడం మీ బాధ్యత.” అని పేర్కొన్నారు.
వారసత్వం మరియు అంచనాలు
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడితో తన అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ చిరంజీవి ఇలా అన్నారు:
"చాలా ఏళ్ల క్రితం రాఘవేంద్రరావు గారు నాతో అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో సినిమా చేస్తే హిట్ పక్కా అని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగమైనందుకు నేను చాలా అదృష్టవంతుడిగా భావిస్తున్నాను. ఈ సినిమా ‘ఘరానా మొగుడు’ అంతటి విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను.”
చిరంజీవి చరిష్మా, వెంకటేష్ మార్క్ కామెడీ, మరియు అనిల్ రావిపూడి టేకింగ్తో 'మన శంకర వరప్రసాద్' పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు అందరికీ ఒక పర్ఫెక్ట్ సంక్రాంతి విందుగా మారనుంది.