Chiranjeevi: అమ్మా నీ ఆశీర్వాదమే నా బలం.. అంజనా దేవికి చిరంజీవి ఎమోషనల్ పోస్ట్
Chiranjeevi: తల్లి అంజనా దేవి పుట్టినరోజుకు చిరంజీవి సోషల్ మీడియాలో భావోద్వేగ పోస్ట్ చేశారు. కుటుంబ క్షణాల వీడియో షేర్ చేయడంతో మెగా అభిమానులు స్పందిస్తున్నారు.
Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన తల్లి అంజనా దేవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో చేసిన భావోద్వేగ పోస్ట్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రతీసారి తన తల్లిపై ఉన్న అపారమైన ప్రేమను వ్యక్తపరిచే చిరంజీవి, ఈసారి కూడా ఆమెకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి తన ‘ఎక్స్’ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో “అమ్మా.. నీ ఆశీర్వాదమే నా బలం. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు” అంటూ పోస్ట్ చేశారు. ఈ సందేశంతో పాటు, మెగా ఫ్యామిలీ సభ్యులంతా కలిసి అంజనా దేవితో గడిపిన మధుర క్షణాలను చూపించే ప్రత్యేక వీడియోను కూడా షేర్ చేశారు.
కుటుంబ వేడుకలు, పండుగలు, పాత జ్ఞాపకాలకు సంబంధించిన అరుదైన ఫొటోలు, వీడియో క్లిప్స్తో రూపొందించిన ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతోంది. మెగా అభిమానులతో పాటు నెటిజన్లు కూడా అంజనా దేవికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
తల్లి–కొడుకు అనుబంధాన్ని హృదయానికి హత్తుకునేలా చూపించిన ఈ పోస్ట్ మరోసారి చిరంజీవి కుటుంబ విలువలకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యాన్ని చాటుతోంది.