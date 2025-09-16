  • Menu
Home  > సినిమా

Chiranjeevi: సైనికుడు నా అభిమాని అని తెలియగానే భావోద్వేగానికి గురయ్యా.. మేజర్ మల్లాతో భేటీపై చిరంజీవి ఎమోషనల్ పోస్ట్

Chiranjeevi: సైనికుడు నా అభిమాని అని తెలియగానే భావోద్వేగానికి గురయ్యా.. మేజర్ మల్లాతో భేటీపై చిరంజీవి ఎమోషనల్ పోస్ట్
x
Highlights

Chiranjeevi: ప్రముఖ సినీ నటుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, 'కీర్తి చక్ర' పురస్కార గ్రహీత మేజర్ మల్లా రాంగోపాల్ నాయుడిని కలవడంపై తన సంతోషాన్ని, ఉద్వేగాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

Chiranjeevi: ప్రముఖ సినీ నటుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, 'కీర్తి చక్ర' పురస్కార గ్రహీత మేజర్ మల్లా రాంగోపాల్ నాయుడిని కలవడంపై తన సంతోషాన్ని, ఉద్వేగాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. దేశం కోసం అసాధారణ ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించిన ఒక నిజమైన హీరోను కలిసినందుకు ఆయన ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు.

చిరంజీవి తన 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విట్టర్) ఖాతాలో మేజర్ మల్లా రాంగోపాల్ నాయుడితో కలిసి ఉన్న ఫొటోలను పంచుకున్నారు. "2023 ఆగస్టులో తన అద్భుతమైన ధైర్యసాహసాలకు 'కీర్తి చక్ర' అందుకున్న మేజర్ మల్లా రాంగోపాల్ నాయుడిని కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంత చిన్న వయసులోనే ఆయన చూపిన శౌర్యం రాబోయే తరాలకు స్ఫూర్తినిస్తుంది" అని చిరంజీవి పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.

అంతేకాకుండా, మేజర్ రాంగోపాల్ నాయుడు తనను ఒక అభిమానిగా చూశారని తెలియడంతో చిరంజీవి భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. "దేశం కోసం నిలబడిన ఈ ధైర్యవంతుడు నన్ను ఒక అభిమానిగా తన గుండెల్లో పెట్టుకున్నారని తెలియడం నన్ను కదిలించింది. ఆయన చూపిన ఆప్యాయతకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఆయనకు, ఆయన కుటుంబానికి భగవంతుడి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను" అని చిరంజీవి తన పోస్ట్‌లో రాశారు. ఒక సినీ హీరో ఒక నిజమైన దేశభక్తుడిని కలవడం అభిమానులను కూడా ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది.


Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick