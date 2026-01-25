Chiranjeevi: మెగాస్టార్ 'మెగా' గిఫ్ట్.. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడికి ఖరీదైన రేంజ్ రోవర్ కారు బహూకరణ!
Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి తన ఉదారతను చాటుకున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తున్న ‘మన శంకరవర ప్రసాద్’ (MSG) చిత్ర దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడికి ఆయన ఊహించని సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా ఘనవిజయం సాధించినందుకు గుర్తుగా అనిల్కు సరికొత్త రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ (Range Rover Sport) కారును చిరంజీవి స్వయంగా బహూకరించారు.
రికార్డుల వేటలో 'MSG': అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం కేవలం 10 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి, చిరంజీవి కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచింది. వింటేజ్ చిరంజీవిని వెండితెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన అనిల్ ప్రతిభకు ముగ్ధుడైన మెగాస్టార్, సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ సందర్భంగా ఈ ఖరీదైన బహుమతిని అందజేశారు.
అరుదైన గౌరవం: సాధారణంగా నిర్మాతలు దర్శకులకు గిఫ్ట్లు ఇవ్వడం చూస్తుంటాం, కానీ ఒక హీరో తన దర్శకుడికి లగ్జరీ కారును బహుమతిగా ఇవ్వడం టాలీవుడ్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. గతంలో అనిల్ పుట్టినరోజున చిరంజీవి ఒక ఖరీదైన వాచ్ను బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్ కావడంతో ఏకంగా లగ్జరీ కారునే ఇచ్చి తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.
ముఖ్య అంశాలు:
కారు మోడల్: రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ (Range Rover Sport).
సినిమా వసూళ్లు: రూ. 300 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన ‘మన శంకరవర ప్రసాద్’.
తదుపరి ప్లాన్: అనిల్ రావిపూడితో చిరంజీవి మరో సినిమా చేసే అవకాశం ఉందని ఇండస్ట్రీ టాక్.
ప్రస్తుతం ఈ కారుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. మెగా అభిమానులు "మెగాస్టార్ మనసు కూడా మెగా" అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.