Box office :'తలైవర్ తంబి తలైమైయిల్' బాక్సాఫీస్ అప్డేట్: స్థిరంగా సాగుతున్న జీవా చిత్రం, పొంగల్ విజేతగా గుర్తింపు
జీవా నటించిన ‘తలైవర్ తంబి తలమైమైల్’ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్లో ఆరు రోజులు పూర్తి చేసుకొని సుమారు ₹17.65 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్ సాధించింది. సానుకూల సమీక్షలు మరియు సోషల్ మీడియా హాట్ రివ్యూస్ ఈ సినిమాను పొంగల్ 2026లో మాకు శక్తివంతమైన అభ్యర్ధిగా మారుస్తున్నాయి.
తమిళ నటుడు జీవా కథానాయకుడిగా నటించిన 'తలైవర్ తంబి తలైమైయిల్' (TTT) చిత్రం థియేటర్లలో తన ప్రభావాన్ని కొనసాగిస్తోంది. విడుదలైన వారం రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం భారతీయ మార్కెట్లో సుమారు రూ. 17.65 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. భారీ ఓపెనింగ్స్ కంటే స్థిరమైన వసూళ్లు ముఖ్యం అని ఈ సినిమా నిరూపిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న సానుకూల స్పందనతో, ఈ చిత్రం 2026 పొంగల్ విజేతలలో ఒకటిగా నిలుస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
రోజువారీ వసూళ్లు: స్థిరంగా మరియు బలంగా
'TTT' వసూళ్లలో భారీ హెచ్చుతగ్గులు లేకుండా చాలా స్థిరంగా ఉంది. మొదటి ఐదు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా రూ. 16.50 కోట్లు ఆర్జించింది. ముఖ్యంగా ఆదివారం నాడు రూ. 5.15 కోట్ల వసూళ్లతో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఐదవ రోజు (గురువారం) రూ. 1.65 కోట్లు, ఆరవ రోజు సుమారు రూ. 1.15 కోట్లు వసూలు చేయడంతో మొత్తం వసూళ్లు రూ. 17.65 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
ఆక్యుపెన్సీ స్థాయిలు: పనిదినాల్లోనూ మెరుగ్గా
జనవరి 20వ తేదీన ఈ చిత్రం తమిళనాడులో మొత్తం 16.87% ఆక్యుపెన్సీని నమోదు చేసింది. ఉదయం షోలు 11.33%తో ప్రారంభం కాగా, మధ్యాహ్నం (17.71%), సాయంత్రం (17.13%) షోలకు ఆదరణ పెరిగింది. రాత్రి షోలకు అత్యధికంగా 21.32% ఆక్యుపెన్సీ నమోదైంది, ఇది సినిమాపై ప్రేక్షకులలో ఉన్న ఆసక్తిని మరియు మంచి మౌత్ టాక్ (word-of-mouth)ను సూచిస్తుంది.
ప్రేక్షకుల స్పందన మరియు సోషల్ మీడియా సందడి
కథాంశం, పాత్రల చిత్రీకరణ మరియు నాటకీయత ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. ఒక ప్రేక్షకుడు స్పందిస్తూ, "చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది! ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. ప్రతి పాత్రకు ప్రాముఖ్యత ఉంది. జీవా తన పాత ఫామ్లోకి వచ్చాడు. తమిళ సినిమాల్లో చాలా కాలం తర్వాత వచ్చిన మంచి ఎంటర్టైనర్! ఈ పొంగల్ విన్నర్ ఇదే." అని పేర్కొన్నారు.
మరో నెటిజన్, "సరళమైన మాటలు, చక్కని స్క్రీన్ప్లే, మరియు అద్భుతమైన మేకింగ్. హాస్యం మరియు భావోద్వేగాల మధ్య మంచి సమతుల్యత ఉంది. నటీనటుల ప్రదర్శన, కాస్ట్యూమ్స్ మరియు ఫ్రేమింగ్ అన్నీ బాగున్నాయి." అని ప్రశంసించారు. సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ఈ సానుకూల చర్చ సినిమా వసూళ్లను నిలబెట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
చిత్ర వివరాలు
నితీష్ సహదేవ్ దర్శకత్వంలో జీవా, ప్రార్థన నాథన్ మరియు తంబి రామయ్య ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం, స్థిరమైన వసూళ్లు మరియు ప్రజాదరణతో ఈ సీజన్లో అత్యంత ఆశాజనకమైన తమిళ చిత్రంగా నిలిచింది.