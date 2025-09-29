Bigg Boss 9 Elimination: దసరా సంబరాల వేళ ఎమోషనల్ ఎలిమినేషన్.. బయటికి వచ్చిన ప్రియా శెట్టి
Bigg Boss 9 Elimination: కింగ్ నాగార్జున హోస్ట్గా ఉన్న బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఆదివారం ఎపిసోడ్లో దసరా సంబరాలతో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ స్పెషల్ ఎపిసోడ్కు పలువురు సినీ తారలు హాజరై సందడి చేశారు. అయితే, ఈ హుషారైన వాతావరణం మధ్యే ఎలిమినేషన్ ఉత్కంఠ కొనసాగింది. చివరికి, ప్రియా శెట్టి హౌస్ నుండి బయటకు రావాల్సి వచ్చింది. అంతేకాకుండా, హౌస్లో నడుస్తున్న ఒక ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ గురించి ఎలిమినేషన్కు ముందు నాగార్జున ముందు ప్రియా శెట్టి బయటపెట్టి షాకిచ్చింది. ఎలిమినేషన్, దసరా సంబరాలు, మరియు లవ్ స్టోరీ రచ్చ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 షోకు ప్రేక్షకుల్లో ఎంత ఆదరణ ఉందో తెలిసిందే. ఈ సీజన్ మరింత ఆసక్తికరంగా కొనసాగుతోంది. కంటెస్టెంట్లకు ఇస్తున్న టాస్క్లు, వారి ఆటతీరు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇప్పటివరకు ముగ్గురు ఎలిమినేట్ అవ్వగా, ప్రస్తుతం 13 మంది కంటెస్టెంట్లు హౌస్లో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం ఎపిసోడ్లో దసరా సంబరాల పేరుతో హౌస్ మొత్తం ఉత్సాహంగా మారింది.
కింగ్ నాగార్జున హోస్ట్గా ఉన్న ఈ స్పెషల్ ఎపిసోడ్కు పలువురు సినీ తారలు హాజరై సందడి చేశారు. కిరణ్ అబ్బవరం తన కె ర్యాంప్ సినిమా విశేషాలను పంచుకోగా, సిద్దు జొన్నలగడ్డ, రాశీ ఖన్నా తమ తెలుసు కదా సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం వచ్చారు. రితికా నాయక్ స్టేజ్పై డ్యాన్స్తో ఆకట్టుకుంది. దసరా సందర్భంగా నాగార్జున రీతూ చౌదరి, రాము, సంజనలకు ఫుడ్ కాంపిటీషన్ నిర్వహించారు. రీతూ చౌదరి తినే స్పీడు చూసి ఇమ్మాన్యుయేల్ ఫన్నీ కామెంట్స్ చేయడంతో హౌస్లో నవ్వులు పూశాయి.
ఈ ఎపిసోడ్లో రీతూ చౌదరి, హరీష్, సంజన గల్రాని, డీమాన్ పవన్, రాము కెప్టెన్సీ కంటెండర్లుగా ఎంపికయ్యారు. వారికి ఇచ్చిన బుట్టబొమ్మ టాస్క్లో డీమాన్ పవన్ అత్యధిక వస్తువులు సేకరించి విజేతగా నిలిచారు. దీంతో ఆయన రెండోసారి కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యారు. నామినేషన్స్లో ఉన్న ప్రియా శెట్టి , కళ్యాణ్ల మధ్య చివరి వరకు ఉత్కంఠ నెలకొంది. యాక్టివిటీ ఏరియాలో ఏర్పాటు చేసిన సింహం గేమ్లో సింహం కళ్యాణ్ వైపు ఆగడంతో ఆయన సేఫ్ అయ్యారు. దీంతో ప్రియా శెట్టి ఎలిమినేట్ అయినట్లు నాగార్జున ప్రకటించారు. ప్రియా ఎమోషనల్గా హౌస్మేట్స్కు గుడ్బై చెప్పి బయటకు వచ్చింది. ఆ
ఎలిమినేషన్కు ముందు నాగార్జున, ప్రియాతో హౌస్లోని ఐదుగురికి డెవిల్ హార్న్స్ ఇవ్వమని కోరారు. ఈ సందర్భంగా ప్రియా, హౌస్లో జరుగుతున్న ఒక ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పి షాక్ ఇచ్చింది. హౌస్లో కళ్యాణ్ పడాల, రీతూ చౌదరి, తనూజ గౌడ మధ్య ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ కొనసాగుతోందని ఆమె తెలిపింది.