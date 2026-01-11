  • Menu
Bigg Boss 9 Winner Kalyan Padala క్రేజీ అప్‌డేట్: ‘ఇది ప్రారంభం మాత్రమే’.. కొత్త ప్రయాణం షురూ చేసిన కామనర్!

Highlights

బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 విజేత కళ్యాణ్ పడాల తన అభిమానులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పాడు. కొత్త ప్రయాణం ప్రారంభిస్తున్నట్లు తెలుపుతూ తన సొంత యూట్యూబ్ ఛానల్‌ను లాంచ్ చేశాడు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.

నాలుగైదు నెలల క్రితం వరకు కళ్యాణ్ పడాల అంటే ఎవరో చాలా మందికి తెలియదు. కానీ, బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 తర్వాత ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ పేరు ఒక సెన్సేషన్. ఒక సామాన్యుడిగా హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టి, తన ఆట తీరుతో, నిజాయితీతో కోట్లాది మంది హృదయాలను గెలుచుకుని ‘బిగ్ బాస్ సీజన్ 9’ విజేతగా చరిత్ర సృష్టించాడు.

బిగ్ బాస్ ట్రోఫీ అందుకున్న తర్వాత ఫ్యామిలీతో సరదాగా గడుపుతున్న కళ్యాణ్, తాజాగా తన అభిమానులకు ఒక అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పాడు.

యూట్యూబ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసిన కళ్యాణ్!

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా వచ్చిన పాపులారిటీని వాడుకుంటూ, ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరయ్యేందుకు కళ్యాణ్ ఒక కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. తనకంటూ ఒక సొంత యూట్యూబ్ ఛానల్‌ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించాడు.

కళ్యాణ్ తన పోస్ట్‌లో ఏమన్నాడంటే:

"ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే.. నా జీవితంలో ఒక కొత్త ప్రయాణాన్ని మొదలుపెడుతున్నాను. నా వ్యక్తిగత విషయాలు, సరదా క్షణాలు, నేను నేర్చుకున్న పాఠాలను మీతో పంచుకోవడానికి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ప్రేక్షకుల ప్రేమ వల్లే నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నాను. నా ఈ కొత్త ప్రయాణానికి కూడా మీ సపోర్ట్ కావాలి."

రుణపడి ఉంటానంటూ ఎమోషనల్..

తాను బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో ఉన్నప్పుడు తనకు ఓట్లు వేసి గెలిపించిన ప్రతి ఒక్కరికీ కళ్యాణ్ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. తన గేమ్ నచ్చి ఆదరించిన వారికి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటానని ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ఇక ఇటీవల జరిగిన 'మా సంక్రాంతి' వేడుకల్లో పాల్గొన్న కళ్యాణ్, తన కో-కంటెస్టెంట్ తనూజపై తనకున్న గౌరవాన్ని, ప్రేమను మరోసారి చాటుకున్నాడు.

కళ్యాణ్ పడాల కొత్త యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రారంభించడంపై నెటిజన్లు, బిగ్ బాస్ ఫ్యాన్స్ అభినందనలు తెలుపుతున్నారు.

