Kishkindhapuri: "కిష్కింధపురి" సినిమా ప్రీమియర్ షో: ఆడియన్స్ రివ్యూ

Highlights

Kishkindhapuri: బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ జంటగా నటించిన హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రం "కిష్కింధపురి" ప్రీమియర్ షో హైదరాబాద్‌లోని ఏఏఏ మల్టీప్లెక్స్‌లో ప్రదర్శించబడింది.

Kishkindhapuri: బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ జంటగా నటించిన హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రం "కిష్కింధపురి" ప్రీమియర్ షో హైదరాబాద్‌లోని ఏఏఏ మల్టీప్లెక్స్‌లో ప్రదర్శించబడింది. కౌశిక్ పెగళ్ళపాటి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంపై ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది.

సినిమా రివ్యూ:

కథనం (నరేషన్): సినిమా ప్రారంభంలో కథలోకి వెళ్లడానికి కొంత సమయం తీసుకున్నప్పటికీ, "కిష్కింధపురి"లోకి ప్రవేశించాక కథనం వేగవంతమై ప్రేక్షకులను సీటు అంచున కూర్చోబెట్టింది. దర్శకుడు కౌశిక్ పెగళ్ళపాటి హారర్ ఎలిమెంట్స్‌ని చాలా సమర్థవంతంగా తెరకెక్కించారని ప్రేక్షకులు తెలిపారు.

నటీనటుల పర్ఫార్మెన్స్: బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేశారు. ముఖ్యంగా, క్లైమాక్స్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ పర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతంగా ఉందని ప్రశంసలు అందుకుంది. తమిళ నటుడు శాండ నటన గూస్ బంప్స్ తెప్పించిందని ప్రేక్షకులు అంటున్నారు.

సౌండ్ డిజైన్: ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం ఎం.ఆర్. రాజా కృష్ణన్ అందించిన సౌండ్ డిజైన్. హారర్ చిత్రానికి సౌండ్ ఎంత ముఖ్యమో ఈ సినిమా నిరూపించిందని, ప్రేక్షకులను భయపెట్టడంలో సౌండ్ చాలా కీలక పాత్ర పోషించిందని చెబుతున్నారు.

ముగింపు: "కిష్కింధపురి" ప్రేక్షకులను భయపెడుతూనే ఆకట్టుకుందని, పార్ట్-2కు ఇచ్చిన ట్విస్ట్ చాలా బాగుందని ఆడియన్స్ పేర్కొన్నారు. మొత్తం మీద, ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకుందని తెలుస్తోంది.

ఈ సినిమా షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మించగా, ఈ నెల 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

