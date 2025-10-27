బాలకృష్ణకు జంటగా మరోసారి నయనతార.. ఈసారి హిస్టారికల్ బ్యాక్డ్రాప్ సినిమాలో!
Balakrishna - Nayanthara: నటసింహం బాలకృష్ణ మరోసారి చరిత్ర సృష్టించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ చిత్రం గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో రూపొందనుంది. ఎన్బీకె కెరీర్లో అతిపెద్ద స్థాయి చిత్రంగా ఈ సినిమా ఆకట్టుకుంటోంది. భారీ గ్రాండియర్తో రూపొందుతున్న ఈ పీరియడ్ డ్రామా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది.
నందమూరి బాలకృష్ణ కెరీర్లో మరో మైలురాయి సాధించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చారిత్రక పీరియడ్ డ్రామాలో బాలయ్య హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్గా నయనతార ఎంపికయ్యారు. ఇది బాలకృష్ణ, నయనతార జోడీ మరోసారి కలిసి నటిస్తున్న చిత్రం కావడం విశేషం.
గతంలో వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన చిత్రాలు పెద్ద విజయాలు సాధించిన నేపథ్యంలో ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. ఈ చిత్రం బాలకృష్ణ కెరీర్లో అత్యంత భారీ స్థాయి, గ్రాండియర్తో రూపొందుతున్నట్టు సమాచారం. చారిత్రక నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో బాలయ్య పాత్ర ఆకట్టుకునేలా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ టాలీవుడ్లో సంచలనంగా మారనుంది.